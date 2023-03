Messina: oggi in Consiglio Comunale l’Audizione del Sub-Commissario al Risanamento

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Oggi, mercoledì 22 marzo, alle ore 18, il Consiglio comunale di Messina è convocato in seduta straordinaria per “l’Audizione del Sub-Commissario al Risanamento per il perseguimento delle finalità di cui alla Legge n. 76 del 28 maggio 2021 art. 11 ter”. Lunedì 27, alle ore 13.30, il Consiglio si riunirà per l’apertura di una nuova sessione ordinaria.

Nella seduta di ieri l’Aula ha approvato, con ventidue voti favorevoli, tre astenuti e nessuno contrario, il provvedimento relativo alla Legge regionale 9 maggio 2020 art. 11 comma 1 – fondo perequativo enti locali anno 2020. Successivamente, con la medesima votazione, è stato deliberato l’atto relativo alla Legge regionale 9 maggio 2020 art. 11 comma 1 – fondo perequativo enti locali anno 2021. Il Civico consesso ha accolto infine, con diciassette voti favorevoli, sei astenuti e due contrari, il provvedimento di “A.RIS.ME’ – Bilancio di previsione esercizio finanziario 2023-2025, Budget pluriennale 2023-2025 e Piano Programma 2023-2025”.