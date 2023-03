Messina: avviso pubblico per l’assegnazione di posteggi nell’area di Largo Minutoli

StrettoWeb

È pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Messina ed è consultabile sul sito istituzionale alla Sezione Informazioni l’Avviso Pubblico relativo all’assegnazione in concessione d’uso di 8 postazioni in Largo Minutoli per l’assegnazione delle aree ad agenzie di viaggio secondo l’allegata planimetria fino al 31/12/2023, di cui 4 postazioni (lato sud Palazzo del Catasto) per gli operatori addetti al trasporto privato con trenini e bus turistici e 4 postazioni (lato nord Palazzo Inail) per addetti alla vendita di escursioni in città, per itinerari a piedi o altre escursioni sul territorio messinese.

Le istanze di partecipazione possono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Messina.