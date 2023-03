Messina, arrestato percettore di reddito di cittadinanza autore di numerosi furti: “mi servivano più soldi per l’alcool”

StrettoWeb

Nella tarda mattinata del 2 marzo 2023, i Carabinieri della Stazione di Gioiosa Marea hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Patti, su richiesta della della locale Procura della Repubblica, diretta dal dott. Angelo Vittorio Cavallo, nei confronti di un uomo di 34 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, sul cui conto il Giudice ha riconosciuto gravi indizi di colpevolezza in ordine a vari reati di furto aggravato in abitazioni e su autovetture in sosta.

L’attività di indagine trae origine da diverse denunce di furti commessi in Gioiosa Marea, su auto in sosta e in appartamenti, nel periodo compreso tra novembre e dicembre 2022. Gli accertamenti condotti dai Carabinieri anche attraverso l’acquisizione e l’analisi dei sistemi di videosorveglianza cittadina, hanno permesso di risalire al responsabile dei delitti che gli uomini dell’Arma riconoscevano nella persona del 34enne, già noto ai militari per precedenti riconducibili a reati specifici. L’analisi dei reati commessi dall’uomo ha evidenziato altresì che il fine era sempre quello di reperire denaro e bevande alcoliche.

All’esito dell’attività investigativa, i Carabinieri hanno rintracciato l’indagato, il quale ha ammesso spontaneamente di essere stato lui l’autore dei crimini con dichiarazioni assolutamente compatibili con le risultanze investigative condotte dai Carabinieri. Il 34enne, sul conto del quale è stata avviata la procedura per la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza, è stato arrestato e condotto presso la sua abitazione in regime degli arresti domiciliari.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.