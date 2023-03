Messina: al Teatro Emanuele presentato il ciclo di eventi “La Filarmonica Laudamo incontra”

StrettoWeb

Oggi 3 marzo alle ore 10:30 nel Bookshop del Teatro Vittorio Emanuele è stato presentato il ciclo di eventi “La Filarmonica Laudamo incontra”, promosso dalla storica associazione musicale messinese in sinergia con l’E.A.R. Teatro di Messina. Sono intervenuti Antonino Cicero direttore artistico e Alba Crea vicepresidente della

Laudamo, Rosa Azzarelli in rappresentanza di Stello Vadalà provveditore agli studi, Orazio Miloro presidente e Gianfranco Scoglio sovrintendente del Teatro. Ideata da Antonino Cicero, che l’ha illustrata al pubblico presente formato non solo da giornalisti ma anche da dirigenti scolastici, docenti e alunni, questa serie di tre incontri s’inserisce nella proficua rete di collaborazioni che la Laudamo ha stabilito con il Teatro e le istituzioni scolastiche messinesi. I tre appuntamenti coinvolgeranno infatti nel mese di marzo cinque concertisti prestigiosi, ospiti della stagione della Filarmonica Laudamo, che incontreranno gli studenti per dialogare con loro raccontando anche la propria esperienza artistica.

L’iniziativa, come ha ricordato Alba Crea, s’inserisce in un progetto più ampio d’interazione con le nuove generazioni: progetto che, secondo i propri fini statutari, l’associazione ha sempre perseguito nella sua vita ormai secolare raccogliendone oggi i frutti in termini di presenze ai concerti e coinvolgimento di un pubblico giovane. Su questa interazione si è soffermata Rosa Azzarelli, confermando la disponibilità del Provveditorato alla promozione di occasioni formative per gli studenti messinesi. Piena e convinta adesione a ogni progetto rivolto ai giovani hanno dichiarato anche Orazio Miloro e Gianfranco Scoglio, assicurando l’impegno del Teatro per una sempre più viva sinergia tra le istituzioni musicali messinesi. Il primo incontro sarà alla Sala Laudamo lunedì 6 marzo ore 14:30: protagonisti il violinista Franco Mezzena (intervenuto anche alla conferenza stampa) e il chitarrista Alessandro Blanco. Seguiranno, nella stessa sala e orario: Orazio Sciortino pianoforte (13 marzo), Luciano Troja pianoforte e Antonino Cicero fagotto (27 marzo).