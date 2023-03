Messina: al PalaCultura l’evento di sensibilizzazione sui disturbi dell’alimentazione

StrettoWeb

I Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA), anche detti semplicemente Disturbi dell’Alimentazione (DA), sono patologie complesse e molto gravi caratterizzate da un comportamento alimentare disfunzionale, da un’eccessiva preoccupazione per il peso e da un’alterata percezione dell’immagine corporea. Per chi soffre di DA, il cibo, elemento essenziale per la sopravvivenza, diventa il mezzo attraverso il quale manifestare il proprio disagio interiore. Sono stati questi i temi trattati ieri mattina, all’Auditorium del PalaCultura Antonello, nel corso dell’evento di sensibilizzazione ed informazione “NO – BODY PERFECT”, destinato agli studenti degli Istituti Superiori di Messina ed organizzato dal Comune di Messina, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, il Provveditorato agli Studi di Messina, l’Azienda Speciale Messina Social City, il CONI e l’Ordine dei Medici e dei Farmacisti, alla presenza del Sindaco Federico Basile e dell’Assessore alle Politiche Sociali e della Salute Alessandra Calafiore.

“Invito i ragazzi ad approfittare di queste occasioni per conoscere e approfondire l’importante e grave problematica delle malattie legate all’alimentazione”, ha evidenziato il Sindaco Basile durante il suo discorso introduttivo. Nel corso della mattinata si sono susseguiti numerosi momenti informativi e testimonianze, che hanno permesso agli studenti di conoscere ed approfondire alcuni degli aspetti legati ai disturbi dell’alimentazione e della nutrizione. “Crediamo che solo informando e sensibilizzando le nuove generazioni, si possano combattere patologie così particolari e diffuse”, ha sottolineato l’Assessore Calafiore, che ancora una volta dimostra la particolare sensibilità dell’Amministrazione comunale nei confronti del tema.

“La vita di una persona che soffre di disturbi alimentari non è vita”, ha spiegato l’attrice Rosalinda Cannavò, che, dopo aver vissuto 7 anni con l’anoressia, ha superato la patologia grazie all’aiuto di equipe specializzate e della propria famiglia. Diverse, inoltre, le testimonianze di alcuni sportivi messinesi protagonisti nel panorama nazionale, che hanno permesso di riflettere sull’importanza di uno stile di vita sano e regolare, ribadendo quanto l’unicità di ognuno di noi garantisca poi un valore aggiunto in ogni attività quotidiana.