Mense scolastiche, l’esperto: “bene i controlli ma sanzioni troppo basse”

“Una mensa scolastica su tre è irregolare. Il dato emerge da una relazione del Comando dei Carabinieri del NAS in collaborazione con il Ministero della Salute. Su 1.058 aziende di ristorazione collettiva che lavorano in istituti pubblici e privati ispezionate, in 341 sono stati trovati alimenti in cattivissimo stato di conservazione con evidenti muffe in superficie, cucine igienicamente non adatte alla manipolazione e preparazione di alimenti, qualità e quantità di cibo non corrispondenti agli standard di buona prassi igienica”. Lo afferma in una nota il Dr. Antonio Paolillo Tecnologo Alimentare.

“Questa statistica trova conferma, purtroppo, in diversi episodi delle ultime settimane. Tutti ricordiamo il bullone nel panino trovato da un alunno delle scuole elementari il 15 marzo scorso, e di cui il presidente di Milano ristorazione se n’è assunto le responsabilità dimettendosi, ma altri e tanti sono gli episodi che giornalmente destano preoccupazione tra i genitori rendendoli sempre più vigili e partecipi al consueto momento del pasto a scuola dei figli grazie, anche, alla Commissione scolastica”.

“Oltre all’episodio del bullone “finito” nel panino del bambino, dunque, i Carabinieri del NAS hanno fatto controlli in 41 plessi, trovando carenze igieniche e strutturali in 14 nell’hinterland romano. A Catania sono stati sequestrati alcuni alimenti confezionati in monoporzione che contenevano peli e capelli ed è stato denunciato il titolare dell’impresa responsabile del servizio”.

“Interessante ma poco confortevole è il settimo rapporto dei menù scolastici dell’osservatorio italiano Food Insiders che, se da un lato registra un miglioramento per almeno il 42% delle proposte gastronomiche, dall’altro traccia un elenco delle principali criticità della dieta: scarsa varietà, monotonia, eccesso di carni rosse, frequente somministrazione di cibi processati come prosciutto, bastoncini di pesce, tonno, dessert, formaggi spalmabili, piatti che non consentono di individuare gli alimenti che li compongono. e scarsissima qualità del pesce servito (surgelato e proveniente dall’ovest del pacifico)”.

“Bambini e ragazzi, dunque, spesso non mangiano sano, mangiano poco e male e subiscono molti disagi in un servizio che, in media, costa al giorno dalle 3,00 alle 5,00 euro a famiglia. Ma il dato Food Insiders riporta altri due dati preoccupanti: secondo gli insegnanti, il 47% mangia meno della metà dei pasti, mentre per il 42% dei docenti la qualità delle mense è insufficiente. Per Claudia Paltrinieri, direttrice di Food Insider e curatrice del rapporto, “le sanzioni sono troppo basse”. Nella relazione di Carabinieri e Ministero della Salute si parla di 480 infrazioni per 240.000 euro di multe. cioè una media di 500 euro ciascuna. Con un sistema sanzionatorio tale da compromettere il contratto di fornitura delle aziende che erogano il servizio, forse, non ci sarebbero così tante irregolarità”.