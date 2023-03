Marina di Gioiosa Jonica: Comune e Confcommercio insieme per sostenere le imprese

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Grazie all’impegno ed alla lungimiranza del sindaco Giuseppe Femia e dell’assessore alle attività produttive Giuseppe Romeo, si concretizza anche a Marina di Gioiosa Ionica una nuova forma di collaborazione con la Confcommercio reggina che renderà più facilmente fruibili alle aziende dell’area tutti gli strumenti, l’assistenza ed i servizi offerti dall’Organizzazione datoriale: dalla formazione, al credito, al welfare, alle convenzioni, allo sportello per l’innovazione, alla nuove tecnologie, alla garanzia per ogni impresa del massimo coinvolgimento di Confcommercio nelle dinamiche imprenditoriali.

Un percorso che è stato formalizzato in questi giorni dal sindaco Femia e dal presidente di Confcommercio Lorenzo Labate, ma che viene da lontano, da una collaborazione già sperimentata durante il periodo natalizio con progetti di animazione, dai costanti confronti su questioni giuridiche di categoria, da un recente convegno organizzato sulla crescita delle imprese e sulla valorizzazione del territorio in collaborazione con l’Accademia delle imprese.

Per il Sindaco Femia “fare rete non è solo importante, è vitale soprattutto in questo periodo e sapere unire le forze e attivare le migliori energie è un dovere per le istituzioni. Solo così è possibile produrre risultati positivi per le imprese e per l’intera comunità. Anche sfruttando il potenziale ed i servizi del sistema Confcommercio intendiamo offrire uno strumento in più di assistenza e supporto per tutte le esigenze delle attività commerciali”.

Presso lo ‘Sportello Impresa’ la cui attivazione è stata seguita dall’assessore Giuseppe Romeo, dal segretario comunale Francesco Spanò e dal direttore di Confcommercio Fabio Giubilo, sarà possibile ricevere da remoto o in presenza informazioni e assistenza per l’avvio di nuove attività commerciali, check-up di impresa con analisi situazione finanziaria e consulenza bancaria, finanza agevolata, opportunità su bandi della Regione Calabria e della Camera di Commercio, supporto per servizi di e-commerce per rafforzare il negozio o l’attività produttiva; supporto per richieste di finanziamenti e contributi per l’impresa; formazione per abilitazioni e adempimenti; attivazione di una Newsletter di informazioni utili.

Proprio all’assessore Romeo, di ritorno dalla prestigiosa esperienza a Bruxelles come referente del progetto BELC “Costruire l’Europa con gli amministratori locali” si deve il merito di avere fortemente voluto rafforzare e formalizzare la collaborazione con Confcommercio. “Lo Sportello Impresa rappresenterà un punto di riferimento per commercianti, professionisti e imprenditori che operano nel nostro territorio – dichiara l’assessore Romeo – e la collaborazione fra amministrazione comunale e Confcommercio sarà certamente utile a dare risposte concrete e tangibili alle realtà economiche locali. Lo sportello contribuirà a mantenere alta la qualità del servizio non solo economico ma anche sociale di quei piccoli commercianti che sono un punto di riferimento per i cittadini del nostro territorio”.

“Ringraziamo l’amministrazione comunale per l’opportunità che offre alle imprese del territorio di avvalersi di servizi orientati alle loro specifiche esigenze – afferma il presidente di Confcommercio Lorenzo Labate -. Il mondo è cambiato e oggi gli imprenditori chiedono risposte immediate, puntuali e convincenti. Come Associazione di commercianti ci stiamo evolvendo in questa direzione potendo contare sul know how e sul supporto del mondo Confcommercio a livello nazionale“.

“Il nostro obiettivo – conclude il direttore Fabio Giubilo – oltre alle informazioni ed ai servizi, è di mettere a disposizione di imprenditori, commercianti, professionisti, un punto di ascolto delle esigenze e delle proposte, al fine di attivare iniziative di supporto alle attività economiche. Un nostro operatore è già attivo sul territorio ed effettuerà un primo incontro per individuare la consulenza specialistica utile alla quale indirizzare il commerciante previo appuntamento allo 0965.330853 o direttamente in municipio”.