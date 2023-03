Malore improvviso: bimbo di 12 anni muore mentre gioca a basket

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Tragedia a Favara, provincia di Agrigento. Un bambino di 12 anni è morto mentre giocava a basket nella palestra della scuola “Guarino” di via Capitano Basile. Il piccolo ha accusato un malore improvviso, un forte mal di testa, si è accasciato a terra e ha perso i sensi. Nonostante l’intervento di due ambulanze del 118 e dei sanitari che hanno cercato di rianimarlo, per il bambino non c’è stato nulla da fare.

La salma è stata portata in ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Il sindaco, Antonio Palumbo, ha già proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali. Sulla morte del dodicenne è stata aperta un’inchiesta.

Il procuratore capo facente funzioni, Salvatore Vella, e la pm Giulia Sbocchia acquisiranno, attraverso i carabinieri, i certificati di idoneità all’attività agonistica del bambino, che verranno messi in relazione con quanto emergerà dall’esame autoptico. Al momento non è stata configurata nessuna ipotesi di reato. La Procura attenderà l’acquisizione dei primi atti per poter ipotizzare eventuali reati.