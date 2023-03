Malore alla guida, 71enne si schianta contro un muro e muore sul colpo

StrettoWeb

Il triste episodio è accaduto stamattina alle 7:30 a Terranova di Sibari, in provincia di Cosenza: un uomo di 71 anni si è schiantato contro un muretto mentre era alla guida della sua Ford Station Wagon, a causa di un malore improvviso. Il tragico incidente è avvenuto proprio nel centro cittadino in Via Margherita e non ha coinvolto altre vetture in transito o pedoni. La vittima, probabilmente colta da infarto, avrebbe sbandato con il mezzo andando a finire contro un muretto che lo ha portato alla morte.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno tentanto di rianimare l’uomo, inutilmente. Gli operatori del 118 di Cassano hanno anche richiesto l’intervento di un elisoccorso ma, all’arrivo, il conducente era già deceduto. Presenti anche i Carabinieri e la Polizia della stazione locale per gli accertamenti del caso.