Malasanità: colto da malore ma l’ambulanza arriva senza medico, muore 84enne

La sanità calabrese ci regala, si fa per dire, un altro tragico epilogo. Questa volta l’episodio è accaduto nel lamentino, nella comunità di San Pietro Apostolo dove un 84enne, ospite di una RSA, è stato accolto da improvviso malore. Lo staff si è subito adoperato per chiamare i soccorsi che, tempestivamente arrivano a destinazione. Ma qualcosa non quadra: l’ambulanza, nonostante non abbia tardato con i tempi è giunta sprovvista di medico a bordo.

Per cercare di contenere il fattaccio, si è pensato quindi di chiamare l’elisoccorso che, purtroppo, è arrivato troppo tardi. Il pover’uomo infatti, a causa del mancato intervento, è deceduto poco dopo. Poche righe per raccontare l’accaduto, anche perché non abbiamo più parole per discutere del dissesto sanitario che stiamo vivendo. Resta solo il dolore per le vittime di malasanità e la rabbia per i diritti che, ancora una volta, ci vengono negati.