Mafia, Salvini: “l’arresto della sorella di Messina Denaro è merito dello Stato”

“Più che del governo è merito dello Stato e degli apparati di pubblica sicurezza. Lo Stato c’è, e non tratta. Ringrazio chi ha reso giustizia a tante vittime mafia, arrestando Matteo Messina Denaro, la sorella, complici e faccendieri vari. E’ un messaggio di speranza per tanti cittadini e imprenditori sotto ricatto. Grazie al sistema Sicilia e al sistema Italia che ha dato speranza all’Italia per bene“. Così il ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini, in collegamento a un convegno nel porto di Palermo, sull’arresto di Lorenza Messina Denaro, sorella dello storico capomafia di Catelvetrano.