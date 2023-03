La Madonna del Pollino per la prima volta da Papa Francesco a Roma

StrettoWeb

Grande orgoglio oggi per le comunità ai piedi del Monte Pollino. I piccoli comuni potranno assistere ad un evento speciale che mai si era verificato: la lunga tradizione storica si intreccia con quella religiosa che vedrà la Madonna del Pollino al cospetto di Papa Francesco il 3 maggio. Per la prima volta infatti, la statua sacra verrà portata e celebrata in piazza San Pietro durante l’udienza generale delle ore 9. La Vergine, a cui il Papa è devoto perché “mamma di tutti”, è ubicata nella chiesa di San Severino Lucano nei mesi invernali, una piccola comunità in cui la Madonna è apparsa ad un pastore nel lontano 1730.

Sono trascorsi 300 anni, ma la devozione ed il legame che la popolazione montana del Pollino ha nei suoi confronti è fortissima, tanto da venire ogni anno celebrata nel mese di giugno quando, nella prima domenica del mese, la statua viene condotta al santuario a lei dedicato in mezzo ai monti, con una lunga processione. Ed è proprio qui che si raccolgono i devoti, centinaia di visitatori provenienti dalla Calabria Citra e dalla Lucania. Il parroco di San Severino, don Antonio Lo Gatto, ha così commentato come l’iniziativa: “sia propedeutica al momento di forte appartenenza religiosa e devozione dell’incoronazione della Vergine prima di salire sui monti”.