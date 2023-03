Macabra scoperta nel cosentino: ritrovati resti umani nella cimitero di Zumpano

StrettoWeb

Una macabra scoperta ha scosso il comune di Zumpano, una comunità di poco più di 2000 abitanti nella provincia di Cosenza. Come nelle migliori scene di un film horror, il ritrovamento è accaduto nel cimitero del paese. Negli scorsi giorni infatti, resti umani sono stati rivenuti proprio nella camera mortuaria del luogo, creando scompiglio tra i cittadini e allarmando l’Amministrazione Comunale. La scoperta è stata fatta dagli operatori del comune, deputati alla pulizia dell’area cimiteriale. L’intento è appunto quello di pulire la camera mortuaria in vista dei lavori di ristrutturazioni delegati dal comune.

Ma durante la fase di pulizia, i poveri dipendenti si sono imbattuti in ossa umane che, come comune spazzatura, erano chiuse in un sacco, lasciandoli interdetti. Secondo le prime indiscrezioni, non si conosce l’origine di quelle ossa e da quanto tempo siano presenti nella camera ma pare che, fino ad oggi, nessuno li avesse notati. Sul posto quindi sono intervenuti i Carabinieri della stazione vicina di Celico, allertati dagli agenti municipali di Zumpano: dopo aver sequestrato il sacco, sono partite le indagini da parte della procura di Cosenza per gli accertamenti del caso.