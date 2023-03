L’IC “Corrado Alvaro-Giudice Scopelliti” aderisce al Progetto “Pame Ambrò”

StrettoWeb

Con l’obiettivo di valorizzare la cultura e lingua greca di Calabria, l’Istituto ha aderito al progetto ̀ – , , -, promosso dall’Assessorato Comunale all’Istruzione, alle Politiche Educative, Minoranze Linguistiche e Identità Territoriale del Comune di Reggio Calabria.

La lezione tenutasi presso l’Auditorium Giuseppe Iannì ha coinvolto la 4A e la 1C dell’IC Istituto Comprensivo “Corrado Alvaro – Giudice Scopelliti” e si è svolta in 3 parti:

– inquadramento generale della tematica e del progetto

– approccio alla lingua greca di Calabria con l’ausilio di slide (primi saluti, i giorni della settimana e i numeri),

– intervento della poetessa Scibilia – ospite straordinaria – che ha parlato ai ragazzi di poesia, spingendoli ad esprimere i propri sentimenti attraverso essa.

Gli allievi coinvolti sono stati attenti ed entusiasti, non solo quelli presenti in sala, ma anche i ragazzi che numerosissimi, si sono collegati in diretta da tutti gli Istituti partecipanti all’iniziativa.

Infine, la DS dell’IC Istituto Comprensivo “Corrado Alvaro – Giudice Scopelliti” Adriana Labate, ha concluso con i saluti ed i ringraziamenti in particolare all’Assessore Lucia Nucera ed alla Poetessa Scibilia che hanno accompagnato i ragazzi in questo nuovo percorso con sapienza e competenza.