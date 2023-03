Lega Pro, novità per il futuro: premio al manto erboso e Var nei Playout

StrettoWeb

“I manti erbosi di Lega Pro devono assolutamente migliorare. E’ necessario un miglioramento delle nostre strutture di gioco perché dobbiamo tutelare il gesto tecnico, la bellezza del calcio, gli atleti stessi, oltre a chi investe nel pallone. Un’idea per incentivare i club potrebbe essere quella di dare un premio al campo più bello“. È quanto dichiarato dal presidente della Lega Pro Matteo Marani durante il Consiglio Direttivo.

“Marani – si legge in una nota – ha aperto il Consiglio complimentandosi con il Catanzaro per la promozione in B e dato il benvenuto al Catania. La Lega Pro ha annunciato l’intenzione di creare un gruppo di lavoro dedicato alle licenze dei diritti audiovisivi stagione 2023/24 e produzione. Quindi è stato fatto un aggiornamento sui tavoli permanenti, che ad aprile inizieranno ufficialmente il loro lavoro su: calcio giovanile; marketing e commerciale; amministrazione e finanza; competizioni e riforme; comunicazione sociale e territorio; infrastrutture e enti locali.

Il presidente ha anche comunicato che, prima della finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C tra Vicenza e Juventus NG dell’11 aprile, sarà ricordato Paolo Rossi indimenticato campione azzurro e dei due club. Infine, per i Playout 2022-’23 è stata avanzata la proposta che la tecnologia VAR sia di supporto agli arbitri di serie C anche negli spareggi salvezza“.