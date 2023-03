Lavoro, imprenditore Spadoni: “smart working? Un flop”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Se posso essere proprio franco il lavoro a distanza non funziona, soprattutto perché con lo Smart Working ci si continua a circondare da persone che la pensano allo stesso modo. Con una eccezione, gli impiegati pubblici: non facevano nulla prima, lavorando da casa fanno ancora meno. Quindi io lavoro da remoto, ma al contempo dialogo via web solo con colleghi che la vedono come me. Invece l’ambiente di lavoro non è solo un luogo in cui si produce, è un mondo in cui ci si scambiano idee differenti, c’è contaminazione, in cui io vedo il mondo anche attraverso gli occhi degli altri. Ebbene è questa contaminazione, questo arricchimento interpersonale che con il lavoro a distanza si viene a perdere totalmente”.

Questo il commento provocatorio del formatore e imprenditore Gianluca Spadoni, a margine del primo appuntamento 2023 di Evolution Forum Business School, l’esclusivo percorso formativo professionale dedicato alla comunicazione, alla vendita e alla gestione aziendale diretto da Spadoni appunto e con supervisore scientifico Andrea Pontremoli. “Quindi lo Smart Working può funzionare per eseguire delle mansioni: cioè io posso lavorare da casa se faccio la sarta e quindi, anziché andare a lavorare in azienda, produco a casa mia. Oppure se faccio l’ingegnere informatico e devo produrre dei codici informatici, poi ogni tre giorni ci incontriamo coi miei capi in azienda e vediamo a che punto siamo. Ma se noi dobbiamo lavorare insieme in più reparti ed in più persone per costruire un’identità aziendale, allora l’osmosi è fondamentale”.

“Direi però che lo Smart Working funziona solo se applicato per pochi giorni al mese, per agevolare la vita delle famiglie dei propri collaboratori. Un esempio concreto può essere: se si ammala tuo figlio piccolo, hai finito le ferie e non ti puoi permettere di pagare una tata full-time oppure non hai i nonni nella stessa città, allora grazie allo Smart Working puoi lavorare da casa mentre stai con tuo figlio piccolo. Questo uso dello Smart Working lo hanno compreso le grandi realtà (vedi Banca Intesa con la settimana di 4 giorni lavorativi e uso strategico dello Smart Working, ndr), che lo usano quale strumento per accattivarsi il favore dei propri dipendenti e legarli di più all’azienda affinché non vadano dalla concorrenza», commenta il formatore e imprenditore Gianluca Spadoni, a margine del primo appuntamento 2023 di Evolution Forum Business School, l’esclusivo percorso formativo professionale dedicato alla comunicazione, alla vendita e alla gestione aziendale diretto da Gianluca Spadoni appunto ed Andrea Pontremoli supervisore scientifico.

Ideatore dell’Osservatorio Evolution Forum Business School sulle PMI e formatore di oltre 400.000 persone nel corso della sua carriera, Spadoni ha poi proseguito: “I Voucher per il settore turistico, per gli stagionali possono essere un buon sistema per iniziare. Però il punto è che noi dobbiamo sempre distinguere ciò che le persone fanno in maniera transitoria, da ciò che le persone vogliono fare. Il punto nodale per le imprese è costruire un posto di lavoro in cui la gente voglia stare. E non è vero che i giovani non hanno voglia di lavorare, perché se tu azienda coinvolgi i tuoi collaboratori, gli crei dei momenti di crescita, gli metti a disposizione percorsi formativi per imparare, gli permetti di andare a casa ed essere soddisfatti, gli dai la possibilità ogni 6 mesi di fare una cena aziendale con le famiglie in cui vengono premiati di fronte ai figli; ebbene è chiaro che tutto ciò serve per dare più attenzione e risorse, per nutrire il rapporto tra l’azienda ed i propri collaboratori”.