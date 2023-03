L’ADSP dello Stretto ospite dell’Erasmus Short Study Tour in Sicily

StrettoWeb

Al via ieri, giorno 28 marzo, l’Erasmus Short Study Tour in Sicily, organizzato da NESOI (New Energy Solutions Optimised for Islands), piattaforma finanziata da fondi dell’Unione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020 e gestita dal Consorzio NESOI allo scopo di sostenere gli Enti locali delle isole europee nell’avvio di iniziative di transizione energetica. Fino al prossimo 31 marzo, l’Erasmus SST in Siciliy vedrà partecipare i rappresentanti di NESOI, insieme ad esponenti di altre realtà di isole europee provenienti da 6 diverse nazioni (Estonia, Portogallo, Grecia, Spagna, Norvegia, Italia) scelti attraverso un bando di selezione, a un ricco programma di attività e conferenze che ruotano attorno al tema centrale della decarbonizzazione delle attività portuali, della transizione energetica dei sistemi portuali, navi green, ecc.

Ospite e co-organizzatore dell’evento l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, che, nella qualità di beneficiaria dell’assistenza tecnica e finanziaria di NESOI, è stata selezionata dal Consorzio come la seconda delle tre destinazioni scelte per ospitare gli Erasmus Short Study Tour, organizzati da NESOI con l’obiettivo di promuovere lo scambio di best practices e instaurare proficue relazioni di networking e knowledge sharing. L’AdSP dello Stretto, ha, infatti, partecipato, nel dicembre 2020, al primo bando di allocazione risorse di NESOI con il progetto “D.O.C.K.S. – Development Of Consistent Key strategy of the Strait port system”, finalizzato a finanziare parte del supporto tecnico necessario alla redazione del DEASP (Documento di Pianificazione Energetica e Ambientale del Sistema Portuale) per i porti di competenza dell’AdSP ricadenti in un’isola (Messina, Milazzo e Tremestieri).

Nell’ambito dell’iniziativa in oggetto sono stati coinvolti, quali partner dell’AdSP che hanno collaborato alla redazione del DEASP, esperti dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, del CNR-ITAE di Messina e dell’ENEA di Palermo; in particolare, il programma dell’evento prevede lo svolgimento dei lavori, inclusa la visita dei laboratori, presso la sede del CNR-ITAE di Messina, nella giornata del 29 marzo, e presso la sede dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, nella giornata del 30 marzo.

Dichiara il Presidente dell’AdSP dello Stretto, Mario Mega: “siamo molto felici che il sistema portuale dello Stretto sia stato scelto come destinazione della seconda edizione dell’Erasmus Short Study Tour, incentrato sui temi della decarbonizzazione dei porti e della mobilità sostenibile in mare. Ospitare tecnici di altri Paesi dell’UE per parlare di come stiamo programmando la transizione ecologica dei nostri porti e dello Stretto di Messina in generale ci riempie di orgoglio”.