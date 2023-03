Iv: Renzi, ‘ennesima archiviazione, un nulla di fatto dopo le paginate del 2021’

StrettoWeb

Roma, 22 mar (Adnkronos) – “È di lunedì la notizia che ho ricevuto l?ennesima archiviazione. Dopo venti mesi di indagini sono stato archiviato dall?accusa di falsa fatturazione e di finanziamento illecito in un procedimento che è stato molto pompato dai media ma che si è risolto, come era logico, in un nulla di fatto”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

“Sarebbe interessante andare a vedere le paginate del luglio 2021 e i trafiletti di questi giorni, ma non servirebbe a niente. Mi limito a mandare un abbraccio grande e affettuoso a Lucio Presta e soprattutto a Nic Presta”, aggiunge il leader di Iv.