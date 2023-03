L’ITL Reggio Calabria attiva uno sportello per i lavoratori stranieri

StrettoWeb

Nell’ambito del progetto A.L.T. Caporalato D.U.E. è stato attivato presso la sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Reggio Calabria, sita in via Pio XI, trav. De Blasio n.11-13, uno sportello di ascolto e informazione multilingua, supportato da mediatori culturali OIM, dedicati alla ricezione in modalità protetta e riservata delle denunce di irregolarità e sfruttamento lavorativo.

Obiettivo dello sportello è quello di far crescere il rapporto di fiducia dei lavoratori stranieri nei confronti delle autorità italiane, mediante un approccio basato sull’ascolto, sulla centralità della vittima di sfruttamento e sul supporto della mediazione linguistica. Il servizio di sportello sarà garantito, dalle ore 9,00 alle ore 12,30, il primo e terzo mercoledì di ogni mese, ovvero, previo appuntamento, anche in altre giornate .