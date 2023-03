Italia-Ucraina Under 21 al Granillo, è partita la prevendita: info e prezzi

StrettoWeb

E’ tutto pronto per Italia-Ucraina Under 21 a Reggio Calabria. Gli azzurrini tornano al Granillo a distanza di oltre 20 anni e lo fanno per l’ultimo test prima della fase finale degli Europei, che a giugno lì vedrà impegnati in Romania nel girone con Francia, Norvegia e Svizzera. La gara si giocherà lunedì 27 marzo alle ore 20 e i “biglietti possono essere acquistati presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. Sono previsti prezzi popolari e tariffe ridotte per gli Under 18”, si legge nella nota ufficiale della Figc.

Italia-Ucraina al Granillo, i prezzi dei biglietti

Tribuna Ovest: € 10 (Under 18: € 1)

Tribuna Est: € 5 (Under 18: € 1)

INFO RIDOTTI. I biglietti ridotti Under 18 sono riservati ai ragazzi fino ai 18 anni (nati dopo il 27 marzo del 2005).

VIVO AZZURRO MEMBERSHIP CARD. I titolari della Vivo Azzurro Membership Card potranno richiedere il tagliando gratuito scrivendo a ticketing@figc.it, allegando il numero della Vivo Azzurro Membership Card e la copia di un documento di identità valido, entro venerdì 24 marzo.

TESSERE FEDERALI E TESSERE CONI. I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI valide per il 2022 con diritto al posto in Tribuna d’Onore potranno accedere alla stessa o alla Poltronissima, fino ad esaurimento dei posti disponibili; i tagliandi andranno richiesti scrivendo a ticketing@figc.it, allegando copia della tessera federale o della tessera CONI e di un documento di identità valido, entro venerdì 24 marzo. I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI valide per il 2022 non aventi diritto al posto in Tribuna d’Onore potranno accedere alla Tribuna Est, fino ad esaurimento dei posti disponibili; i tagliandi andranno richiesti scrivendo a ticketing@figc.it, allegando copia della tessera federale o della tessera CONI e di un documento di identità valido, entro venerdì 24 marzo.