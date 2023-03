Italia-Ucraina a Reggio. Mancuso: “l’abbraccio della Calabria a un popolo che lotta per la libertà”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

L’occasione dell’amichevole internazionale tra Italia e Ucraina under 21 – stasera allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria – induce il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, a ribadire “vicinanza e solidarietà al popolo ucraino che lotta per la libertà”. Aggiunge: “Lo sport, e in particolare il calcio con il suo importante seguito popolare, rappresentano un importante veicolo dei valori di solidarietà, fratellanza e autodeterminazione dei popoli. Alla nazionale ucraina di calcio, ospite nella nostra regione, un caloroso benvenuto e un affettuoso abbraccio, in questo frangente drammatico per l’Ucraina aggredita dalla Russia”.

Ricordando la scelta di illuminare, nel febbraio del 2022, con i colori della bandiera ucraina Palazzo Campanella, il presidente Mancuso “auspica che la comunità internazionale e l’Unione Europea, dinanzi a una guerra che provoca morti e distruzione e ha cambiato l’assetto geopolitico consolidato, insistano senza nulla tralasciare, nella ricerca di soluzioni che pongano fine a un conflitto lacerante e a una grave crisi umanitaria che va avanti da 13 mesi”.