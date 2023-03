Reggio Calabria, Italia Nostra organizza una “Conversazione sulla tutela del patrimonio culturale” | INFO

StrettoWeb

“La tutela del patrimonio culturale riveste sempre una particolare importanza per le società ed è un obbligo per tutti noi rispettarlo. Accanto ai beni archeologici, artistici, architettonici, etno-demo antropologici o, ancora, librari anche il patrimonio archivistico riveste notevole importanza. Il volume scritto dal Maresciallo Parisi sui documenti d’archivio di proprietà dell’Arma dei Carabinieri, Arma cui rivolgiamo un particolare grazie per la collaborazione, offre lo spunto anche per alcune riflessioni sull’importanza della collaborazione tra i diversi Enti o Istituti ai fini della conoscenza e tutela del nostro patrimonio“. È quanto dichiarato in un comunicato stampa dalla sezione di Reggio Calabria di “Italia Nostra“.

“La sezione di Reggio Calabria di Italia Nostra ha promosso l’incontro del 28 marzo alle h 17,00 presso il Collegio di merito dell’UNIMED che ringraziamo per la ospitalità, perché ancora una volta si ritiene opportuno sottolineare la valenza del concetto di tutela, uno degli obbiettivi a livello statutario dell’Associazione che Antonio Cederna, uno dei suoi illustri fondatori, ci ricorda sempre attraverso i suoi scritti. – prosegue “Italia Nostra” – In questa occasione si vuole anche dedicare uno spazio ad un bell’ esempio di architettura razionalista cittadina: la Caserma ‘Fortunato Caccamo’, localizzata nel centro storico, sede del Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri di RC. nonché della Stazione dei Carabinieri presenti in città da 163 anni“.