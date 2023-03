A Napoli è subito “Reteguol”, ma l’Italia butta un tempo: l’Inghilterra vince 1-2

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Napoli sogna il tricolore, ma per una notte veste l’azzurro della Nazionale. L’Italia inizia il proprio cammino verso Euro2024, il torneo del quale è campione in carica, contro l’Inghilterra, la squadra battuta nella finale di Wembley. Lo stadio è il “Diego Armando Maradona”, uno che agli inglesi ha segnato il gol più iconico della storia dei Mondiali, il “Barrilete Cosmico” (lo slalom da centrocampo) e il più discusso, quello con la “Mano De Dios”. La prima partita senza il compianto Gianluca Vialli nello staff.

Gli ingredienti per una grande gara ci sono tutti, ma un Inno di Mameli di dubbio gusto, cantato da Gigi d’Alessio e Clementino, sembra il presagio di qualcosa che non va. Una volta che il pallone inizia a rotolare l’Italia appare un po’ compassata, slegata, non riesce a costruire un’azione offensiva pericolosa e soffre le ripartenze inglesi. Da una disattenzione su corner arriva il gol di Rice che ribatte in rete un pallone venuto fuori da una mischia. Sempre da corner arriva anche la seconda marcatura inglese: braccio largo di Di Lorenzo, il Var assegna il rigore che Kane trasforma dal dischetto. Grealish nel finale fallisce il colpo dello 0-3, incredibilmente, da spingere solo in porta.

Nella ripresa l’Italia si scuote. Una giocata illuminante di Pellegrini serve uno dei pochi palloni giocabili (e che pallone!) nella partita di Retegui che controlla e batte Pickford segnando il primo gol in maglia azzurra nella sua carriera. Gli inglesi accusano il colpo ed escono, di fatto, dalla partita. L’Italia guadagna campo e fiducia, assedia la metà campo avversaria, guadagna la superiorità numerica per un doppio giallo a Shaw (il secondo per un fallo su Retegui). Ma il secondo gol non arriva. Il girone di qualificazione dell’Italia inizia con una sconfitta.