Italia, Mancini al capolinea? Si profila un clamoroso ritorno

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Dopo il trionfo di Euro 2020 il rapporto fra Roberto Mancini e la Nazionale si è progressivamente deteriorato e rischia di giungere presto al capolinea, come sottolineato da “La Repubblica”. Niente Mondiale del Qatar con un cocente dèjà vu che ha visto gli azzurri eliminati agli spareggi per la qualificazione dalla Macedonia, come accaduto contro la Svezia 4 anni prima. CT riconfermato, visto il credito maturato grazie al trionfo europeo, seppur le risposte dal campo non siano state così incoraggianti.

Recente la polemica sulle convocazioni: Mancini lancia qualche frecciatina ai club e punta sugli oriundi come Retegui, qualche bomber italiano resta a casa e storce il naso. Intanto il PSG osserva la situazione. I parigini, alla continua ricerca di un allenatore che possa dare una vera identità alla squadra portandola a recitare un ruolo da protagonista in Champions League, potrebbe puntare proprio su Roberto Mancini per sostituire Christophe Galtier. Chissà che in estate, dopo la Final Four di Nations League, il CT possa dire adieu.

Un clamoroso ritorno

Recentemente un grande ex CT del passato recente della Nazionale ha lasciato la sua squadra di club e risulta attualmente disoccupato. Stiamo Parlando di Antonio Conte che, in anticipo sulla scadenza del suo contratto a fine stagione, ha salutato il Tottenham al termine di un periodo piuttosto complicato.

Sul tecnico salentino ci sono diverse voci riguardanti le big di Serie A che però, al momento appaiono poco percorribili. La Juventus non è sicura dell’ingresso in Europa e ha (probabilmente) in Allegri uno dei pochi punti fermi del suo presente. L’Inter e il Milan vivono una situazione simile: tanto Inzaghi (che almeno un trofeo l’ha portato a casa, la Supercoppa) quanto Pioli, non sono sicuri della riconferma. Il problema, in questo caso, sarebbe dover accontentare Conte sia sul piano personale che in sede di mercato difficilmente si accontenterà di “mangiare con 10 euro in un ristorante da 100 euro“, come disse ai tempi della Juventus.

E dunque, quale sarebbe l’alternativa a un anno sabatico? Resta aperta anche per lui la pista PSG, così come l’eventuale offerta di un altro top club Mondiale. Oppure, il ritorno in Nazionale. Del resto, dopo le lacrime post eliminazione ai rigori contro la Germania a Euro 2016, Conte non ha mai nascosto la volontà di ritornare in azzurro per concludere un percorso che ha sempre giudicato ‘incompiuto’. E chissà che in un momento particolare della sua carriera, con un Europeo nel prossimo futuro, Conte non possa decidere di ritornare a essere il CT dell’Italia.