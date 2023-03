Istituto per la Famiglia Nazionale e Ministero della Giustizia siglano protocollo messa alla prova

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Siglata importante convenzione tra l’Istituto per la Famiglia Nazionale ODV e il Ministero della Giustizia per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità nell’ambito dell’istituto della messa alla prova per adulti.

L’Istituto per la Famiglia Nazionale Odv, fondato dal missionario cristiano Gilberto Perri opera in tutto il territorio nazionale con le sue 450 sedi dal 1994, provvedendo ai bisogni primari dei soggetti emarginati ed in stato di indigenza economica e sociale attraverso attività di volontariato cristianamente ispirati al fine di migliorane le condizioni di vita, partendo dalla certezza che “Nel bene del tuo prossimo sta il tuo bene“.

Nell’ottica di promuovere la famiglia, sostenendola e valorizzandola con interventi mirati e qualificati di tipo sociale, economico, culturale e affettivo, si andrà a creare una sinergia tra le sezioni dell’organizzazione di Volontariato I.P.F. e i tribunali. In tale sinergia di grande importanza sarà il ruolo ricoperto dalla sede nazionale dell’associazione, che dovrò coordinare e rendere coese tutte le sezioni zonali.

I soggetti ammessi allo svolgimento di lPU verranno accolti nelle strutture delle sezioni dell’Istituto Per la Famiglia ODV e presteranno attività non retribuite che l’Ufficio di esecuzione penale esterna – redigendo il programma di trattamento – cercherà di far coincidere con le attitudini e le esigenze della persona sottoposta alla messa alla prova.

Ancora una volta l’Istituto Per la Famiglia ODV dimostra di essere fautore d’eccellenza di iniziative volte alla rimozione di ogni tipologia di discriminazione, promuovendo attività e progetti di reintegro sociale.