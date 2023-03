Iqos: guarda al futuro con Metropolis, l?installazione immersiva di Fabio Novembre

StrettoWeb

Milano, 27 mar. (Adnkronos) – Presenza stabile e tra le più attese, anche quest?anno Iqos partecipa alla Milano Design Week con un progetto immersivo firmato da Fabio Novembre, architetto e designer italiano noto per aver ideato spazi e oggetti di sorprendente forza espressiva per le più importanti realtà internazionali, passando dal design alla moda, dall?arte all?architettura.

Dal 18 al 23 aprile, lo spazio Iqos presso Tortona Rocks – Opificio 31 ospiterà Metropolis, l?installazione realizzata da Novembre Studio e dedicata ad Iqos Iluma e a tutta la sua community. Per l?occasione Fabio Novembre ha scelto di raccontare i dispositivi di nuova generazione di Philip Morris in versione macro per metterne in risalto gli aspetti più legati al design. Allo stesso tempo però questi elementi, non si limitano a rappresentare la loro funzione, ma vengono trasposti, in un continuo cambio di scala, diventando edifici avveniristici. All?interno dell?installazione saranno visitabili quattro città ideali legate ai colori e alle forme dei quattro dispositivi reinterpretati per l?occasione attraverso nuovi pattern grafici, disegnati dallo stesso Novembre, in cui i visitatori potranno ritrovarsi e riconoscersi, intraprendendo un viaggio verso una personale visione della propria città del futuro. Le limited edition di accessori per Iqos Iluma Prime firmate da Novembre Studio saranno in vendita presso le Iqos Lounge in Opificio 31.

”Oggi oltre 17 milioni di adulti usano Iqos nel mondo, i numeri di una grande metropoli. Così quando ci è stato chiesto di intervenire graficamente su questi device, abbiamo subito pensato alle comuni passioni di queste persone, trasformando i 4 pattern in altrettanti edifici dove simbolicamente questa comunità potesse incontrarsi” – ha dichiarato Fabio Novembre.

”La collaborazione con Novembre Studio, in quello che ogni anno si conferma come il tempio del design italiano e internazionale, arricchisce di un nuovo tassello la collezione di iniziative che celebrano il percorso di trasformazione e innovazione di Philip Morris Italia attraverso la visione creativa di artisti e designer come Karim Rashid, Quayola, Alex Chinneck, Felice Limosani e Truly Design Crew – commenta Gianluca Iannelli, Head of Marketing & Digital di Philip Morris Italia. Anche in questa edizione l?installazione vuole essere un omaggio alla community di Iqos users in Italia, milioni di persone che abiteranno la ?Metropolis? rappresentata nei pattern ideati dall?Architetto Novembre”.