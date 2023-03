Juventus, a tutti i Kostic! Inter sconfitta: il Derby d’Italia è bianconero

StrettoWeb

Sarà l’effetto penalizzazione, ma la Juventus non si ferma più. I bianconeri battono l’Inter nel Derby d’Italia per 0-1 e inanellano il 6° successo nelle ultime 7 gare. Penalizzazione praticamente cancellata, in attesa che dal tribunale possano arrivare notizie positive: in caso affermativo i ragazzi di Max Allegri sarebbero secondi a quota 56 punti, a +4 sulla Lazio, +6 sull’Inter e +8 sul Milan.

Gara tutt’altro che semplice quella di San Siro. Nel primo tempo l’Inter fa la partita, ma la Juventus è sempre pericolosa quando riparte. Le incursioni di Barella creano qualche grattacapo a Szczesny che risponde presente, mentre Lukaku e Lautaro sono ben limitati dalla retroguardia bianconera. Come detto, la Juventus riparte in maniera velenosa e proprio sugli sviluppi di un contropiede si sblocca la gara: duetto Rabiot-Vlahovic, apertura su Kostic che punta l’angolino basso e lo trova sorprendendo Onana. Lungo check del Var per un tocco di braccio di Rabiot sul quale non sembra esserci la certezza: episodio molto dubbio, ma l’arbitro convalida.

Nella ripresa il canovaccio tattico non cambia, l’Inter lascia qualche spazio in più alla ripresa del pareggio, la Juve prova a colpire ma tanto Calhanoglu da una parte quanto Vlahovic dall’altra sprecano una ghiotta occasione. L’Inter perde Di Marco per infortunio, prova ad affidarsi alla qualità di Mkhitarian ma la difesa bianconera taglia tutti i rifornimenti offensivi a Lukaku e Lautaro. L’ingresso di Chiesa (poi sostituito per infortunio dopo 19 minuti) rende ancor più pericolosa la Juve in contropiede, ma il raddoppio non arrivo.

La gara si chiude sullo 0-1 per la Juventus che sale a 4 punti dall’Europa e a 7 dalla Champions. Altra battuta d’arresto per l’Inter che perde il secondo posto ai danni di un’ottima Lazio vincitrice nel derby della Capitale.

Risultati 27ª Giornata Serie A

Venerdì 17 marzo

Ore 18:00

Sassuolo-Spezia 1-0 (71’ rig. Berardi)

Ore 20:45

Atalanta-Empoli 2-1 (44’ Ebuehi, 58’ De Roon, 86’ Hojlund)

Sabato 18 marzo

Ore 15:00

Monza-Cremonese 1-1 (61’ Ciofani, 69’ Carlos Augusto)

Ore 18:00

Salernitana-Bologna 2-2 (7’ Pirola, 11’ Ferguson, 65’ Dia, 73’ Lykogiannis)

Ore 20:45

Udinese-Milan 3-1 (9’ Pereyra, 45’+4 rig. Ibrahimovic, 45’+6 Beto, 60’ Ehzibue)

Domenica 19 marzo

Ore 12:30

Sampdoria-Verona 3-1 (24’ 35’ Gabbiadini, 88’ Faraoni, 90’+8 Zanoli)

Ore 15:00

Fiorentina-Lecce 1-0 (27’ aut. Gallo)

Torino-Napoli 0-4 (9’ 51’ Osimhen, 35’ Kvaratskhelia, 68’ Ndombele)

Ore 18:00

Lazio-Roma 1-0 (65’ Zaccagni)

Ore 20:45

Inter-Juventus 1-0 (23’ Kostic)

Classifica Serie A

Napoli 71 Lazio 52 Inter 50 Milan 48 Roma 47 Atalanta 45 Juventus 41 Udinese 38 Fiorentina 37 Bologna 37 Torino 37 Sassuolo 36 Monza 34 Empoli 28 Lecce 27 Salernitana 27 Spezia 25 Verona 19 Sampdoria 15 Cremonese 13