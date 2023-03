Insularità, nella legge di bilancio mazzata per la Sicilia: la cifra stanziata è da non credere

StrettoWeb

“Chiediamo al Governo regionale siciliano di farsi carico di una legittima aspettativa, per la Sicilia ed i siciliani, impugnando la legge di bilancio dello Stato“. È quanto si legge in una nota a firma del coordinamento regionale di Azione Sicilia.

“La richiesta – spiega il coordinamento – è semplice e sensata. A fronte dei 200 milioni stanziati dallo Stato per la Sicilia e la Sardegna nel 2022, per far compensare gli svantaggi dell’insularità, quest’anno con la legge di bilancio 2023 solo 5 milioni sono stati previsti. E dire che proprio da quest’anno la tutela del ‘insularità è divenuta norma costituzionale (art.119 sesto comma).

Il che dovrebbe dunque garantire determinate e congrue risorse per far fronte, ad esempio, al caro voli e al diritto alla mobilità dei siciliani. Crediamo che il Governo regionale voglia tutelare gli interessi e le richieste dei suoi cittadini, per questo chiediamo che si faccia promotore di questa iniziativa. Si impugni la legge di bilancio affinché riconosca congrue risorse per compensare i costi dell’insularità che, solo per i siciliani, pesano per oltre 6 miliardi di euro l’anno. Non si può consentire che una conquista dei cittadini insulari scritta in Costituzione resti lettera morta“.