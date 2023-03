“Insieme per l’Hospice”: l’evento di beneficenza per l’Hospice di Reggio Calabria | INFO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Don Giovanni Gattuso, parroco della Parrocchia di San Giuseppe – SS. Salvatore, sita nei rispettivi borghi di Cataforio e San Salvatore, annuncia una lodevole attività di beneficenza in favore dell’Hospice via Delle Stelle di Reggio Calabria.

L’iniziativa è nata dalla volontà di “Circolo Oratorio Sant’Agata” e “Chorus Christi”, due realtà (delle quali don Gattuso è presidente) nate in parrocchia dalla sinergia creatasi tra gli abitanti dei due borghi.

Il 20 marzo, alle ore 11:00, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento presso la sala Biblioteca di Palazzo Alvaro.

Il tavolo dei relatori sarà così composto:

Don Giovanni Gattuso – Presidente Circolo Oratorio Sant’Agata – Presidente Chorus Christi

Dott. Antonino Ripepi – Vice Presidente Oratorio Sant’Agata e Direttore Chorus Christi

Dott. Vincenzo Nociti – Presidente Hospice di Via delle Stelle

Maestro Natale Femia – Presidente Chorus Inside Calabria

Dott.ssa Paola Serranò Oncologa – Membro della Consulta Pastorale della Salute Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova

Dott. Renato Raffa – Membro dell’Ufficio per la Pastorale del tempo libero turismo e sport Arcidiocesi di Reggio Calabria-BovaModera: Prof.re Vincenzo Malacrinò – Giornalista

“Essendo nostra fervida intenzione fornire un contributo alla importantissima attività svolta dall’Hospice Via Delle Stelle – sottolinea don Gattuso – abbiamo organizzato un Progetto di beneficenza che abbiamo intitolato “INSIEME PER L’HOSPICE”, strutturato in tre fasi in collaborazione con l’Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova e dell’Ufficio per la Pastorale del tempo libero turismo e sport Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova.

La prima prevede un convegno di sensibilizzazione sulla cura Pastorale delle persone malate dal tema “Portatori di speranza” che si terrà, sabato 15 aprile presso Auditorium Don Orione di Reggio Calabria alle ore 17,00.

La seconda prevede un incontro di formazione, tenuto dal Maestro Monsignor Marco Frisina, giorno 18/05/2023, presso la Chiesa degli Artisti di Reggio Calabria e ha come tema il CANTO SACRO, quale veicolo per una nuova evangelizzazione, espressione autentica per una liturgia di lode.

La terza è rappresentata da un concerto di musica sacra polifonica, organizzato per il giorno 19/05/2023 e diretto dall’illustre Maestro, al quale parteciperanno alcune corali iscritte alla Chorus Inside Calabria, che interpreteranno 12 brani estratti dal repertorio dello stesso Frisina.

L’evento si terrà presso il Teatro “F. Cilea”, in Reggio Calabria, che ci è stato concesso a titolo meramente gratuito dall’Amministrazione comunale. L’incasso di tale evento, insieme ad eventuali altri contributi erogati da enti pubblici e/o privati ed al netto di eventuali spese di carattere organizzativo, sarà interamente devoluto all’Hospice Via Delle Stelle, sito in Reggio Calabria, il quale, per il tramite del Presidente Dott. Nociti, ha accettato manifestando notevole entusiasmo”.