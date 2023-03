Grande successo per “Diamante Gioca”, l’iniziativa dell’Associazione “La Tana del Drago”

StrettoWeb

Grande successo per “Diamante Gioca”, l’iniziativa organizzata domenica scorsa al museo Dac dall’Associazione ludica La Tana del Drago. L’associazione è nata a Diamante nel 2012 da un gruppo di appassionati e con lo scopo di promuovere la cultura dei giochi da tavolo della card games e di tutte le attività ad essi collegati.

Dall’associazione non hanno mancato di esprimere la loro soddisfazione: “la giornata di domenica rappresenta il culmine di un progetto che ha avuto radici molto tempo fa ed ha richiesto tanto impegno e dedizione da parte nostra. Abbiamo sempre avuto la spinta della volontà e della passione per portare avanti una cosa del genere, perché abbiamo sempre creduto nella capacità di riunire e far sentire le persone più vicine attraverso il gioco, lo svago e l’intrattenimento. Siamo felici di aver visto in un unico posto così tanti appassionati e curiosi di tutte le età, che interagivano tra loro e condividevano i loro interessi in modo genuino.

Il raggiungimento di questo risultato non è però tutto merito nostro. A renderlo possibile siete stati voi, che avete creduto dall’inizio nel nostro operato. Ringraziamo con sincerità anche chi ha avuto delle perplessità su di noi, perché ci ha dato ulteriori motivi per insistere e migliorarci come associazione. A voi, che avete permesso la giornata di ieri, possiamo solo dire grazie. Un grazie all’Amministrazione Comunale di Diamante per averci dato il supporto e la disponibilità del DAC.

Un grazie a TeleDiamante Riviera Dei Cedri e a tutte le attività commerciali di Diamante, che con il loro contributo hanno permesso al nostro progetto di prendere forma. Un grazie a tutti gli amici dell’associazione, che con la loro spontanea disponibilità sono stati una risorsa preziosa per la riuscita dell’evento. Un grazie ai cittadini di Diamante, dei paesi della Riviera dei Cedri e di tutta la provincia di Cosenza, che ieri hanno riempito il DAC con il loro entusiasmo e ci hanno fatto sentire un’unica grande famiglia. Non vogliamo che tutto questo sia un punto d’arrivo. Vogliamo che rappresenti un punto di partenza, per tutti. “Il drago si è svegliato dal suo sonno millenario, ed è arrivato per lui il momento di uscire dalla tana”.