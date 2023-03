Paura per lo showman Marcello Cirillo, “vivo per miracolo”: investito e trascinato per 200 metri

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Sono vivo per miracolo, voglio ringraziare quegli angeli che verso le 15.00 si trovavano sulla Cassia bis (Roma), mi hanno estratto dalla mia Smart dopo essere stato investito da un camion e trascinato per 200 metri per poi cappottarmi dall’altra parte della strada!”. Per fortuna lo ha potuto raccontare, Marcello Cirillo, ma quanta paura. Il noto personaggio dello spettacolo ha rischiato di morire ieri a causa di un bruttissimo incidente a Roma di cui è stato vittima. Investito da un camion e trascinato per 200 metri, è stato estratto vivo dalla sua Smart. “Sotto shock ma illeso”, ha scritto poi in un altro tweet.