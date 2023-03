Incidente shock per un ex calciatore di Serie A: l’auto decolla e sfonda il muro di una palestra | VIDEO

StrettoWeb

Tanta paura, e per fortuna solo quella, per un grave e importante incidente che ha visto protagonista un ex calciatore di Serie A nei pressi di Liegi. Sofiane Kiyine, giocatore visto in Italia con le maglie di Chievo Verona, Sampdoria e Venezia, è finito dentro una palestra con una sua macchina al termine di un volo spettacolare e pericoloso.

Dopo aver colpito una rotonda, la sua macchina è letteralmente decollata finendo per sfondare il muro della struttura. Il veicolo è distrutto, ma Kiyne sta bene, come sottolineato dal OH Leuven, il club nel quale milita attualmente. Non sono rimaste coinvolte altre persone nell’incidente.

Incidente shock per Kiyine: l'auto sfonda il muro di una palestra