Brutto incidente a Cutro: furgone finisce in un fossato, elisoccorso sul posto

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Un incidente si è verificato questa mattina in località Votapozzo nel Comune di Cutro, nel Crotonese. Il sinistro è stato tra un’auto e un furgone che dopo lo scontro è finito in un fossato e l’uomo a bordo del mezzo è stato estratto dai Vigili del Fuoco. Sia il furgone sia l’auto viaggiavano sulla statale 106 in direzione Crotone.

A bordo dell’auto viaggiavano madre e figlio entrambi feriti e affidati al personale del 118, per uno dei feriti è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso.