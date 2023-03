StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato poco fa sull’A2 del Mediterraneo Salerno-Reggio Calabria e precisamente poco prima dello svincolo di Scilla in direzione Nord all’interno di una galleria. Il sinistro è stato tra due veicoli che si sono scontrati violentemente ma per fortuna non si sono registrati feriti.

Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia Stradale che sta effettuando i rilievi del caso e ricostruendo la dinamica dell’accaduto.