Incendio nella scuola di Vibo, trovati i responsabili: sarebbero due minori

Arrivano i primi risvolti sull’incendio che ha interessato sabato scorso la scuola “Murmura” nella città di Vibo Valentia. Una coltre di fumo aveva ricoperto il quartiere Sant’Aloe, con intervento immediato da parte dei Vigili del Fuoco. Dalle prime indagini sembrava che alcuni materiali da lavoro avessero preso fuoco nel deposito attrezzi provocando quindi il rogo. Le forze dell’ordine si erano messe subito a lavoro per capirne la causa, fino ad arrivare alla scoperta dei responsabili, incastrati dalle telecamere di zona.

Il filmato infatti mostrerebbe due minorenni i quali, nel pomeriggio del 18 marzo, avrebbero appiccato l’incendio nell’edificio scolastico per “gioco”. Una bravata quindi, ma i due ragazzi si trovano ora in guai seri: il Comune ha infatti sporto denuncia verso i due responsabili, insieme all’impresa edile che si sta occupando dei lavori di ristrutturazione dell’istituto. Il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, ha dichiarato che l’amministrazione si costituirà parte civile in caso di processo.