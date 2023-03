Il Messina Volley si impone 3-0 sul campo della Golden Volley Acicatena

StrettoWeb

Nella 19ª giornata del Campionato di Serie C femminile FIPAV, il Messina Volley si impone a domicilio per 3-0 sulla Golden Volley Acicatena. Nella palestra dell’I.C. “F. Guglielmino” le ragazze di mister Danilo Cacopardo confermano il risultato dell’andata e si dimostrano ciniche contro una squadra tenace guidata da coach Tomasello. Le giallo-blu con questa vittoria consolidano la quarta piazza in classifica con 36 punti. Primo set in equilibrio fino al primo strappo della squadra locale che pizza il +4 (6-2) con Spina e Ardita. Le peloritane si ricompattano con l’ace di Giulia Mondello e la palla a terra di Giovanna Biancuzzo ad accorciare a -1 (6-5). Sara Arena firma il pari (8-8), ma Giuffrida trova il +3 (11-8). Biancuzzo e Michela Laganà ricuciono a -1 (12-11) che, successivamente, si trasforma nella nuova parità (14-14). Capitan Francesca Cannizzaro, Mondello e l’ace di Laganà materializzano il sorpasso ospite (+3;15-18), con coach Tomasello a chiamare la pausa. Il time-out galvanizza le etnee che piazzano un break di 5 punti che ribalta le sorti del parziale (+2; 20-18) con tre volte Spina (due ace) e il pallonetto di Tornello. E’ adesso mister Cacopardo a chiedere il discrezionale con Mondello e Biancuzzo a pareggiare (20-20). Tornello e capitan Milazzo tornano a +2 (22-20), ma l’ace di Giulia Spadaro riporta avanti le giallo-blu (+1; 22-23). Tomasello va al suo secondo discrezionale e il pallonetto di Biancuzzo rappresenta il set-point (+2; 22-24) per le ospiti. Le ragazze di Aci Catena lo annullano, ma Cannizzaro chiude il set appannaggio delle peloritane (23-25). Mondello e tre ace di Arena aprono il secondo parziale (+4; 1-5) in favore del Messina Volley e l’ace di Ardita accorcia subito a -1 (4-5), Le peloritane tornano a +3 (6-9), ma due ace consecutivi di Ignoto ristabiliscono la parità (10-10). Si viaggia cosi punto a punto fino al doppio vantaggio ospite (14-16) siglato Spadaro-Mondello. Tomasello chiama time-out e, dopo un batti e ribatti, l’ace di Ignoto ribalta il risultato (+1; 20-19) in favore delle etnee. Cacopardo chiede la pausa con l’ace di Biancuzzo a dare il +1 (20-21) alle giallo-blu. L’ace di Laganà rappresenta il set-point (22-24) con coach Tomasello al suo secondo discrezionale. Al rientro Mondello materializza il punto che consente al Messina Volley di portarsi sul 2-0 (22-25). Terzo set in equilibrio fino al 4-4, quando le padrone di casa piazzano un break di cinque punti (9-4) con protagoniste Spina, Tornello, Ignoto e Ardita. Cacopardo chiama time-out e Spadaro segna il -3 (9-6). Sempre Spadaro trova il -1 (10-9) e Biancuzzo pareggia (10-10). Si viaggia punto a punto fino al doppio vantaggio delle peloritane (13-15) con il pallonetto di Spadaro. Tomasello chiama la pausa e le etnee si portano a -1 (15-16). L’ace di Laganà concretizza il +3 (15-18) e Arena il +4 (18-22). Secondo discrezionale locale con il muro di Arena a firmare il +5 (18-23). Due ace consecutivi di capitan Cannizzaro chiudono il match a favore del Messina Volley (18-25).

“Questa partita conferma la buona prestazione fatta in casa con il Modica, che non ha portato alla vittoria per meriti dell’avversario – commenta mister Cacopardo a fine gara –. Qui abbiamo trovato un campo molto difficile, soprattutto per le caratteristiche di questa squadra e noi siamo riusciti a fare una prestazione continua e ordinata. Questo ci ha permesso di prendere quei due-tre punti di vantaggio a set che ci hanno consentito di portare a termine la gara. E’ importante sottolineare che abbiamo preso questi due-tre punti nei momenti topici dei set. Sono contento della prestazione delle ragazze e, anche se ci sono sempre delle cose da migliorare, quello che abbiamo fatto nelle ultime settimane si è visto ed è gratificante”. “Finalmente abbiamo ottenuto nuovamente i tre punti – ha aggiunto il centrale Arena – in una partita abbastanza sofferta e combattuta punto a punto, però abbiamo trovato quella continuità che ci mancava da tempo. Nelle partite che adesso ci aspettano cercheremo di fare il nostro gioco e di finire il campionato al meglio”.

Golden Volley Acicatena – Messina Volley 0-3 (23-25; 22-25; 18-25)

Golden Volley Acicatena: Milazzo (Cap.) 1, Arcidiacono, Ardita 17, Giuffrida 3, Manciagli, Privitera, Nocita, Ignoto 8, Cipolla, Spina 6, Tornello 6, Sorbello I., Sorbello G. (Lib. 1), Sarra (Lib. 2). All. Tomasello, 2° All. De Pasquale.

Messina Volley: Biancuzzo 8, Panarello, Mondello 6, Laganà 6, Perdichizzi, Cannizzaro (Cap.) 6, Spadaro 7, Arena 10, De Grazia (Lib. 1), Scarfì (Lib. 2). All. Cacopardo, 2° All. Rizzo.

Arbitri: Frisenna e Leonardo