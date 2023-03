Il comune di Grimaldi e Poste Italiane presentano l’offerta “poste energia”

StrettoWeb

L’amministrazione comunale di Grimaldi, in collaborazione con Poste Italiane, ha promosso un incontro che si è tenuto nei giorni scorsi per illustrare ai cittadini la nuova offerta dell’azienda “Poste Energia” per la luce e il gas. Alla presentazione hanno preso parte il primo cittadino, Roberto De Marco, i rappresentanti territoriali di Poste Italiane e uno specialista aziendale che ha spiegato i vantaggi di “Poste Energia”.

“Poste Italiane – ha detto De Marco, ringraziando Poste Italiane per aver accettato l’invito – è da sempre un alleato forte del territorio, grazie alla capillarità dei servizi che raggiungono ogni parte della nostra penisola. E da oggi andare in un ufficio postale e avere l’opportunità di scegliere anche i contratti per la fornitura dell’energia e del gas per le proprie famiglie, credo sia una conquista davvero importante”.

Solo qualche settimana fa, proprio a Grimaldi, Poste Italiane ha inaugurato la sede ristrutturata del locale ufficio postale, dotato di un ATM di ultima generazione, operativo h24, che consente ai clienti di effettuare molte operazioni.

L’offerta che Poste Italiane sta proponendo nei 228 uffici postali della provincia è un’offerta trasparente, innovativa e sostenibile, costruita su misura per il cliente, sono i pilastri della soluzione luce e gas “Poste Energia” di Poste Italiane per il mercato libero, disponibile esclusivamente in tutti gli uffici postali, su poste.it e sulle app Postepay e BancoPosta.

Al cliente viene offerto un prezzo della materia prima luce e gas dell’offerta bloccato per 24 mesi, con due opzioni di pagamento: quella tradizionale, con importo variabile in base a quanto consumato nel mese, e quella innovativa a rata fissa che viene calcolata sulla base dei consumi dell’anno precedente. Quest’ultima soluzione consente al cliente di pagare lo stesso importo mensile per 12 mesi, di pianificare le spese energetiche sul bilancio familiare e di non avere sorprese in bolletta. Alla fine dell’anno, la rata viene ricalcolata per l’anno seguente, in aumento o in diminuzione, sulla base dei consumi effettivi rilevati.

Poste Energia si distingue per l’attenzione alla sostenibilità ambientale e al consumo consapevole, puntando sull’educazione del cliente al contenimento dei propri consumi. Inoltre, l’energia elettrica venduta proviene al 100% da fonti rinnovabili prodotte in Italia e le emissioni di anidride carbonica del gas immesso al consumo sono compensate totalmente. È infine una proposta innovativa, grazie alla facilità della sottoscrizione per la quale è sufficiente presentare una bolletta recente.