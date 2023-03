Il 24 marzo “Piazza De Nava 3.zero: una lunga e sconcertante storia” | INFO

StrettoWeb

Il prossimo 24 marzo, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile la nuova conversazione, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”, sul tema “Piazza De Nava 3.zero: una lunga e sconcertante storia”. Il sodalizio organizzatore reggino tiene ancora accesi i riflettori sui lavori di “restyling” che coinvolgeranno una delle più importanti piazze della città, invitando per tale occasione un’autorevole presenza a riguardo tali vicende, nello specifico il Presidente dell’Associazione “Amici del Museo di Reggio Calabria” Francesco Arillotta.

Si tratta del terzo di una serie di appuntamenti che il sodalizio organizzatore ha inteso inserire nel proprio palinsesto. Al nuovo incontro parteciperà come ospite il presidente dell’Associazione “Amici del Museo di Reggio Calabria” Francesco Arillotta che, nel corso del suo intervento, analizzerà le varie fasi inerenti l’area cittadina, intitolata al ministro reggino del Regno d’Italia Giuseppe De Nava, ed alcune osservazioni sulla progettazione della stessa. Nel 2013, Reggio Calabria fu agitata dall’ipotesi del cosiddetto ‘Progetto Di Battista’, elaborato manco a dirlo dal Segretariato Regionale per la Calabria, che prevedeva un scavo profondo 12 metri su tutto il fronte del palazzo del Museo Nazionale, 103 trivellazioni in piena area archeologica e 3 cabine di sollevamento ascensori alte 4 metri sul marciapiede antistante proprio Piazza de Nava.

L’area di piazza Giuseppe De Nava rappresenta un “bene culturale materiale e immateriale”e come tale deve essere tutelato e conservato come sancito nel dettato del “Codice dei beni culturali”. Piace ricordare che tale area è stata fortemente realizzata proprio per ricordare e far ricordare la ricostruzione della Città , così come rappresentato nell’artistico bassorilievo del complesso monumentale. Ma il principio fondamentale su cui poggia la tutela di Piazza De Nava, ovviamente non è soltanto di natura sociale o affettiva, ma bensì, e soprattutto di natura Legislativa, poiché la Piazza è ubicata all’interno del perimetro della zona urbana di notevole interesse pubblico, avente valore estetico e tradizionale, costituito dal complesso degli edifici che pur costruiti all’inizio del 900, hanno rilevante valore estetico.

Le piazze di Reggio Calabria rappresentano accenti storici, architettonici e turistici, che costituiscono una grande parte dell’atmosfera millenaria della “Città della Fata Morgana”.La piazza, a pianta rettangolare, è intitolata al ministro reggino del Regno d’Italia Giuseppe De Nava promotore della ricostruzione di Reggio Calabria dopo il terremoto del 1908. In tale area sono visibili tre stili architettonici: quello umbertino eclettico della seconda metà dell’ottocento, quello liberty, quello razionalista italiano del ventennio del secolo scorso. La piazza, a pianta rettangolare, è intitolata al ministro reggino del Regno d’Italia Giuseppe De Nava promotore della ricostruzione di Reggio Calabria dopo il terremoto del 1908. In tale area sono visibili tre stili architettonici: quello umbertino eclettico della seconda metà dell’ottocento, quello liberty, quello razionalista italiano del ventennio. Tali testimonianze verrebbero cancellate dalla nuova idea progettuale che prevede un’idea moderna che andrebbe a sconvolgere tali segni identitari, non tenendo conto quindi di quanto stabilito dalla “Carta di Gubbio” del 1960, documento che venne redatto dall’Associazione Nazionale Centri Storici e Artistici e della Convenzione del paesaggio ed il Codice dei Beni Culturali.

Il successo dei Convegno di Gubbio promosso da un gruppo di Comuni, affiancato da parlamentari e studiosi, consente la formulazione di una dichiarazione di principi sulla salvaguardia ed il risanamento dei Centri Storici, ma sembra ne avere terreno fertile né tanto meno trovare applicazione in altri ambiti territoriali. Le Soprintendenze sono istituite per tutelare e conservare le identità e i Valori di un bene culturale, non per “spianarli”. Piazza De Nava è datata, artisticamente e architettonicamente: la legge che protegge i beni culturali specifica che va tutelata, e la città di Reggio l’ha molto amata, e peraltro per decenni ha costituito un punto d’incontro per i cittadini. L’area in argomento rappresenta uno degli ultimi simboli storici della città di Reggio Calabria sta per essere demolito, in barba alle regole, per fare spazio alla realizzazione di una gelida superficie marmorea che cancellerà l’originario e tutelato stile Liberty e il quasi secolo di ricordi e di importanti avvenimenti che nel tempo si sono susseguiti, richiamando nella splendida “Piazza balconcino” la presenza di migliaia di persone.

Queste alcune delle cifre che saranno oggetto di analisi da parte del presidente dell’Associazione “Amici del Museo di Reggio Calabria” Francesco Arillotta. Nel corso del suo intervento, il gradito ospite del sodalizio organizzatore analizzerà le varie fasi inerenti l’area cittadina, intitolata al ministro reggino del Regno d’Italia Giuseppe De Nava, ed alcune osservazioni sulla progettazione della stessa. Francesco Arillotta è giornalista pubblicista dal 1966 e direttore responsabile della rivista di archeologia “Klearchos”.

Inoltre ricopre il ruolo di Ispettore Archivistico onorario ed è componente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria ed autore di diverse pubblicazioni dal taglio storico quali: Reggio e le sue strade- briciole di storia nella toponomastica cittadina”; “Reggio nella Calabria spagnola – storia di una città scomparsa – 1600/1650”; “San Giorgio Megalomartire – tradizione e storia di un culto millenario”, – con monsignor Nicola Ferrante; “Storia del Palazzo della Provincia di Reggio Calabria” – con Vanni Crupi;“Repertorio della Carta Archeologica di Reggio Calabria”.