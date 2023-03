Ibra da record, ma l’Udinese vince 3-1: Milan irriconoscibile | CLASSIFICA

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Un bottino di 15 punti in 12 partite, 12 in 11 gare se viene esclusa la prima vittoria del 2023, quella di Salerno (a gennaio). No, non è il bottino dell’Udinese, è quello del Milan nel nuovo anno. Incredibile ma vero, per la squadra Campione d’Italia in carica e per metà campionato considerata “l’anti-Napoli“.

Di quel Milan sembra essere rimasto solo il ricordo. Anche la rinnovata solidità dopo il cambio di modulo con il passaggio al 3-4-2-1 sembra essere scomparsa: sono 7 i gol subiti tra Fiorentina, Salernitana e Udinese. Tre quelli segnati dai friulani questa sera.

L’Udinese gioca una grande partita, mette in difficoltà il Milan tanto sul piano fisico quanto su quello nervoso, costringe i rossoneri a sbagliare tanto e colpisce ogni volta che ne ha la possibilità. Pereyra apre le marcature con una conclusione che sorprende Maignan.

Il Milan accusa il colpo, ma nel recupero del primo tempo, trova un insperato pareggio. Leao conquista un calcio di rigore, Ibrahimovic si presenta dal dischetto e… sbaglia. L’arbitro Doveri però fa ripetere, fra le proteste dell’intero stadio. Ibrahimovic, al secondo tentativo, non sbaglia e diventa il calciatore più vecchio a segnare in Serie A (41 anni e 166 giorni). Neanche il tempo di esultare che l’Udinese sfonda sulla sinistra e sull’asse Success-Beto firma il 2-1.

Nella ripresa il Milan appare privo di idee e di soluzioni tattiche, i cambi apportano poco o nulla rispetto alla prova opaca di tanti titolari e i friulani chiudono la gara con il gol di Ehizibue. Per il Milan è notte fonda: Roma e Atalanta pregustano il sorpasso in zona Champions.

Classifica Serie A

Napoli 68 Inter 50 Lazio 49 Milan 48 Roma 47 Atalanta 45 Juventus 38 Udinese 38 Torino 37 Bologna 37 Sassuolo 36 Fiorentina 34 Monza 34 Empoli 28 Lecce 27 Salernitana 27 Spezia 24 Verona 19 Cremonese 13 Sampdoria 12