“Ho una bomba, datemi i soldi”: tentata rapina in banca in piazza Duomo a Milano

“Ho una bomba nello zaino, datemi soldi”. Con queste parole ha esordito il presunto rapinatore che ieri ha fatto irruzione in una banca di Milano in Piazza Duomo. L’uomo, 65 anni, aveva minacciato il direttore ed un cassiere dell’Istituto Bancario di avere un ordigno nello zaino sulle spalle, pronto a far esplodere in caso di mancata consegna del contante. Il direttore però è riuscito in qualche modo a svincolarsi e ad uscire fuori dove, per caso, ha incontrato due Carabinieri della Radiomobile, lanciando l’allarme.

I militari sono allora intervenuti ed hanno bloccato l’uomo per cominciare subito la perquisizione. Dai primi controlli effettuati, sembrerebbe che nello zaino non ci fosse alcun ordigno. Il ladro “furbetto”, già noto alle forze dell’ordine, è stato quindi arrestato per tentata rapina. La banca in questione, la Cesare Ponti, è una delle più antiche della città meneghina, fondata nel 1871.