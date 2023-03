“Ha provato a strangolarmi”: medico di Cosenza querela il suo avvocato per aggressione

StrettoWeb

“Ha provato a strangolarmi”. È questa l’accusa mossa da un medico di base ai danni del suo avvocato. Sì, avete letto bene. Pare che il medico sia stati infatti aggredito, prima verbalmente e poi con percosse, dall’avvocato che lo avrebbe aiutato per un contenzioso con la Regione. Alcuni potrebbe pensare che la causa non era stata vinta, dunque la lite tra i due. Ma i fatti raccontano ben altro: l’avvocato infatti, era riuscito ad impugnare l’istanza risolvendo il contenzioso e con un lauto risarcimento di 50mila euro per il suo cliente. Bene, direte voi.

Cosa è potuto andare storto nella vicenda tanto da arrivare alle mani? Nulla, almeno da parte dell’avvocato: il professionista avrebbe solo chiesto di saldare la sua parcella, ma del medico si sono perse le tracce. Così, dopo una raccomandata, i due avevano deciso di incontrarsi di persona in un bar. Ed è qui che scatta la tanto presunta, quanto finta, lite: il medico non vuole pagare, volano urla ed insulti, fino a che l’avvocato non decide di lasciare il bar con due suoi collaboratori. Da qui in poi, un rocambolesco iter processuale: il dottore lo querela per presunta aggressione, asserendo che l’avvocato lo abbia minacciato e provato a strangolarlo. Dal canto suo, quest’ultimo presenta un decreto ingiuntivo per una conciliazione.

Seguiranno le indagini della Polizia, oltre ad una sfilza di udienze dove molti testimoni, presenti quel giorno nel bar, avrebbero dichiarato che non vi era stata nessuna aggressione. A sostegno della tesi inoltre, il medico non avrebbe mai presentato referti o prove che potessero far supporre di una lite o uno strangolamento. Finalmente, dopo lungo tempo, la macchina giudiziaria si è espressa oggi emettendo la sentenza: il reato non sussiste, l’avvocato è stato completamente assolto e il medico, poveretto, si è ritrovato con un pugno di mosche in mano.