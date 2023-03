Giuseppe Scopelliti, a Bari la presentazione del libro “Io sono libero”

StrettoWeb

Per la rassegna “Incontri giuridici” la Fondazione Tatarella, in collaborazione con AIGA BARI e UniVerso associazione universitaria – gruppo di Giurisprudenza, ospiterà l’ex presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti per presentare il volume “Io sono libero”.

Come riporta una nota, l’appuntamento è previsto il 23marzo, alle ore 17.30, nell’Aula Aldo Moro della Facoltà di Giurisprudenza, al 1^piano.

Parcheggio consigliato: Gestipark Battisti, piazza Cesare Battisti.

Il libro, pubblicato da Pellegrini editore, racconta la vicenda politica e giudiziaria di Giuseppe Scopelliti, ex enfant prodige della Destra, prima leader del Fronte della Gioventù, sindaco di Reggio Calabria, infine Governatore della Calabria.

La condanna per falso in bilancio, la lunga detenzione, la solidarietà e l’umanità dei detenuti vissute in carcere, la dedizione degli agenti di polizia penitenziaria e anche la spinta verso il riscatto del lavoro ritrovato, sono al centro del volume-intervista a cura di Franco Attanasio.

Con l’autore interverranno l’avv. Francesco Paolo Sisto, vice Ministro alla Giustizia, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’on. Gianfranco Fini giá Presidente della Camera dei Deputati, l’avv. Salvatore DAluiso Presidente Ordine degli Avvocati di Bari, il prof. Filippo Bottalico, Associato di diritto penale, l’avv. Fabrizio Tatarella, vice presidente della Fondazione Tatarella, l’avv. Dorian Palmo Saracino, Presidente Aiga Bari, Giorgio Campanale, rappresentante degli Studenti di Giurisprudenza, Sergio Fanelli, presidente dell’associazione Stella del Sud, moderati dal giornalista Michele De Feudis.

L’evento, ad ingresso libero, è in fase di accreditamento all’Ordine degli Avvocati di Bari e conferisce 0,5 Cfu agli studenti di Giurisprudenza.