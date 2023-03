Il ballerino reggino Giuseppe Giofrè a Verissimo: “dai 2 euro a stento per il pane a Britney Spears”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La storia di Giuseppe Giofrè è una di quelle da raccontare. Perché il protagonista è uno di quelli che “ce l’ha fatta”. Gioia Tauro paese di nascita, una grande passione (nonché talento) per il ballo, sacrifici e stenti prima e grandi soddisfazioni poi. E qualcosa l’ha anche confessata a Canale 5, aprendosi a Silvia Toffanin nel corso di Verissimo, con cui è stato ospite insieme a Michele Bravi e Cristiano Malgioglio. Tutti e tre sono infatti i giudici del serale di Amici e per Giuseppe si tratta di un ritorno, lui che è stato concorrente del programma di Maria De Filippi tanti anni fa.

A Verissimo, però, si racconta parlando del suo passato difficile e della rinascita. Dai 2 euro a stento per il pane al lavoro al fianco di Britney Spears: “Non dimenticherò mai l’esperienza sul palco con Britney, se oggi sono questo è anche grazie a lei. Non ho mai pensato di poter vivere dall’altra parte del mondo, era impensabile per me che a stento avevo due euro per comprare il pane la mattina”, ha detto. “Parliamoci chiaro. Però con impegno e sacrifici raggiungi tutto quello che vuoi nella vita e le cose succedono. Mi sono dato da fare dall’inizio. Ho sempre voluto rendere orgogliosi i miei genitori. Sanno che ho sempre sognato questo. Sono orgoglioso di me stesso e di rendere orgogliosi loro”, ha aggiunto.

Chi è Giuseppe Giofrè

Nato a Gioia Tauro, come detto, nel 1993, ha iniziato a studiare danza sin da piccolo. La svolta arriva nel 2011, con la partecipazione ad Amici, con cui vince nella categoria danza. Il successo gli apre un mondo fuori dall’Italia, anche per la vittoria del premio: una borsa di studio per studiare al Millennium Dance Complex di Los Angeles. Studia oltreoceano e poi comincia a viaggiare per il mondo, lavorando con tantissimi artisti internazionali e di fama mondiale.

Non è stato solo al fianco di Britney Spears, infatti. Tra coloro per cui ha lavorato Giuseppe ci sono anche i vari Dua Lipa, Justin Timberlake, Camila Cabello, Jennifer Lopez, Ariana Grande, Nicki Minaj, Ellie Goulding, Selena Gomez, Jason Derulo, gli Imagine Dragons, Pitbull e Ricky Martin.