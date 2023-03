Giornate Fai, Palmenta e Latella: “straordinaria occasione per riscoprire l’eredità artistica e culturale di Frangipane”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Le Giornate Fai di primavera saranno una nuova straordinaria occasione per riscoprire le ricchezze storiche e culturali della nostra città. Grazie all’instancabile lavoro dei volontari Fai, cittadini e turisti avranno modo di visitare una bellissima perla del complesso culturale cittadino, il Museo d’Arte Alfonso Frangipane, che ha sede all’interno del Liceo Artistico di Reggio Calabria, un luogo che va sempre di più valorizzato e reso appetibile non solo tra gli studenti e gli appassionati, ma anche in chiave turistica”. E’ quanto affermano l’Assessore comunale Giuggi Palmenta ed il Consigliere metropolitano delegato Giovanni Latella intervenendo quest’oggi nell’ambito della presentazione delle Giornate Fai di primavera a cura della Delegazione Fai di Reggio Calabria.

“Un plauso specifico – affermano ancora Palmenta e Latella – al capodelegazione Fai di Reggio Calabria Dina Porpiglia e all’intera squadra che sta lavorando alla 31esima edizione delle Giornate che quest’anno valorizzeranno la figura di Alfonso Frangipane e la straordinaria eredità artistica e culturale che costituisce un patrimonio di inestimabile valore per l’intera comunità cittadina”.