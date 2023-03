Giornata di prevenzione sanitaria: iniziativa di due giorni sul Lungomare Falcomatà

StrettoWeb

Il prossimo 25 e 26 marzo a Reggio Calabria si terranno le giornate di prevenzione sanitaria. L’iniziativa patrocinata dal comune di Reggio Calabria e presentata dall’avvocato Paratore, si svolgerà presso il Lungomare Falcomatà grazie alla collaborazione di medici e personale specializzato. Il coordinatore delle giornate sarà il dott. Carmelo Pecora, neurochirurgo specializzato in Neurochirurgia Vertebrale.

Ad accogliere sabato i cittadini ed a fornire adeguato supporto logistico negli spazi attrezzati, i volontari della Croce Rossa Italiana. Inoltre, diversi i medici specialisti coinvolti eseguiranno degli screening gratuiti per la popolazione. Previste consulenze nutrizionali e dietetiche con il dott. Chininea, dietista nutrizionista; consulenze per il benessere psicofisico con lo staff dell’associazione Equilibri Pedagocici;

consulenze fisioterapiche, posturali, , massoterapiche grazie agli specialisti del centro FisioSaniSport, alla dott.ssa Bozzaotra (Centro di Fisiochinesiterapia), al dott. Scipione A. Fisiorerapista Osteopata Pediatrico Chinesiologo, al dott. Calabrò V.(Studio in Equilibrio), al dott.Vazzana D. Dott. Serranò F (centro Move), inoltre Screening per prevenzione oncologia polmonare con la dott.ssa D’Agostino Federica Gilda. Visite audiometriche con misurazione dell’udito grazie ad Amplifon, Inoltre sarà possibile richiedere informazioni sulla donazione degli organi all’Aido, del midollo osseo all’Admo e del sangue all’Avis e Adspem, sulla Leucemia, Linfomi e il

Mieloma all’Ail. La farmacia della dott.ssa Pellicanò omaggerà i cittadini presenti. la giornata è aperta a tutti con ingresso libero.