Giornata internazionale delle Donne Giudici: a Palmi un convegno fra commemorazione e discriminazioni in ambito sportivo

Il 29 aprile 2021, con la risoluzione 75/274, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite istituisce la Giornata Internazionale delle Donne Giudici, la cui data, 10 marzo, è esattamente due giorni dopo la Giornata Internazionale della Donna.

Nel secondo anniversario della ricorrenza, la Sezione Piana di Palmi della FIDAPA BPW Italy, ne ha celebrato l’introduzione con un convegno articolato in due sezioni, la prima di tipo commemorativo, la seconda dal profilo pratico-applicativo.

Protagoniste dei due momenti sono state due donne: rispettivamente, la Dott.ssa Maria Gabriella Luccioli e la Dott.ssa Parand Azizi.

Presieduto e condotto dalla Presidente della Sezione Fidapa, l’Avv. Anna Pizzimenti, l’evento è stato aperto dai saluti di rito: un videomessaggio inviato dalla Presidente Nazionale FIDAPA BPW Italy, Fiammetta Perrone; un messaggio della Presidente del Distretto Sud Ovest FIDAPA BPW Italy, Pina Genua Ruggiero; il saluto del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, Avv. Angelo Rossi, al suo primo impegno ufficiale dopo l’elezione al COA.

L’Avv. Anna Pizzimenti, nel prendere la parola, ha evidenziato come la scelta della tematica convegnistica si collochi nel solco delle attività che la Sezione promuove a favore delle pari opportunità, della parità di genere, del gender mainstreaming, in aderenza ai fini statutari dell’associazione.

L’Avvocata è, dunque, passata ad illustrare il profilo biografico e professionale della Presidente Luccioli, una delle prime otto donne ad entrare in magistratura nel 1965, allorchè, con la legge n. 66 del 1963, venne concessa la possibilità alle donne di accedere al concorso, rappresentando, però, solo il 6% dei vincitori.

Dalle parole con cui l’Avv. Pizzimenti ha delineato il profilo della Dott.ssa Luccioli, è emersa la figura di una donna, il cui percorso professionale è stato legato a doppio filo alla storia del nostro Paese, all’evoluzione del nostro costume e all’affinamento del nostro pensiero, e non solo in senso giuridico. Come Magistrata del Massimario, come Consigliera e come Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione, la Dott.ssa Luccioli ha firmato importanti pronunce in materia di separazione, di mutamento del titolo della separazione, di assegno di mantenimento per i figli maggiorenni non autosufficienti, di concessione in comodato della casa familiare, di cognome dei figli. Ma, forse, fra tutte, la pronuncia a cui resta legato il suo nome, quale Presidente del Collegio che la emise, è la sentenza sul caso di Eluana Englaro.

Nell’intervista da remoto che è seguita, l’Avv. Pizzimenti ha chiesto alla Presidente Luccioli di condividere con i presenti alcuni ricordi della propria vita di magistrata: i primi anni di uditorato; la percezione di occupare una posizione ritenuta “scomoda” da parte dei colleghi, solo in ragione del fatto di essere una donna in un mondo quasi totalmente maschile; il lavoro svolto con grande senso del dovere e con spirito di sacrificio, proprio a dimostrare il contrario dello stereotipo della “donna lavoratrice”, che si era insinuato nella rappresentazione mentale dei colleghi.

L’onda dei ricordi ha riportato indietro agli anni intensi della produzione giurisprudenziale a tutela delle donne, resa possibile da un’ottica di genere e da una sensibilità differente dal comune modo di pensare, che ha orientato la giurisprudenza e il diritto verso rotte che sarebbero rimaste, probabilmente, inesplorate o a lungo non percorse.

Sul finire di quello che la stessa Presidente Luccioli ha definito “un pomeriggio piacevolissimo”, con un uditorio attento e partecipe fino al termine dell’intervista, sono state dalla stessa ricordate la costituzione dell’ADMI (Associazione Donne Magistrate Italiane), di cui è stata Presidente, e la sua partecipazione all’IAWJ (International Association of Women Judges).

Successivamente ha preso la parola la Dott.ssa Parand Azizi, Giudice-Arbitro del CAS, la Corte Arbitrale dello Sport, con sede a Losanna.

La Dott.ssa Azizi, laurea in giurisprudenza e Ph.D. in Diritto Internazionale e Diritto dello Sport, consulente legale del Ministero dello Sport in Iran, ha illustrato, innanzitutto, le finalità e l’ambito di operatività del CAS, organismo a cui si rivolgono gli sportivi e le sportive per denunciare gli abusi e gli illeciti di cui sono vittime. In particolare, si è soffermata sugli episodi discriminatori perpetrati ai danni delle donne, evidenziando come siano ancora tantissimi i muri da abbattere e le sacche di disparità e di lesione dei diritti che affliggono le professioniste nello sport, auspicando ad una riforma organica della materia e della giurisdizione.

Al termine dei lavori, di altissimo pregio per il valore delle relatrici e il contenuto dei contributi, la Presidente Pizzimenti ha espresso la propria soddisfazione per l’ottima riuscita del convegno, che ha consentito di percorrere itinerari rimasti finora inesplorati e ha gettato le basi per sviluppare future riflessioni e approfondimenti sulle tematiche trattate.

L’evento svoltosi a Palmi si segnala per essere stato uno dei pochi ad aver affrontato la tematica con la doppia metrica, celebrativa e applicativa, seguito a poche ore alla tavola rotonda sul tema “Uguaglianza per la giustizia”, promosso dall’Ufficio delle Nazioni Unite per la lotta contro la droga e il crimine, che ha celebrato la seconda Giornata Internazionale delle Donne Giudici il 9 marzo scorso.