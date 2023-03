Giornata Europea del Gelato Artigianali: da Cesare e Sottozero un “Apfelstrudel” speciale

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Siamo solo all’inizio della primavera e la bella stagione sembra già inoltrata. E allora, cosa c’è di meglio che un buon gelato? E venerdì 24 marzo 2023 sarà proprio il giorno ideale: è infatti il Gelato Day 2023, la giornata Europea del Gelato Artigianale, che dal 2013 si festeggia proprio il 24 Marzo. L’unica “Giornata”, che il Parlamento europeo ha finora dedicato ad un alimento, è proprio quella del gelato artigianale.

Va ribadito con forza che la “Giornata Europea del Gelato Artigianale” è patrimonio di tutti i gelatieri e dell’intera filiera.

A essi l’onore e l’onere di valorizzarla nel futuro. Per la Giornata Europea del Gelato Artigianale 2023, il Gusto dell’Anno sarà “Apfelstrudel”, scelto dall’Austria: si tratta di un gelato a base bianca a cui viene aggiunta polpa di mela, aromatizzata con rum e olio di limone. Gli altri ingredienti che non possono mancare sono una spolverata di cannella, uva sultanina e infine il pan grattato.

Un’occasione unica per omaggiare uno dei prodotti più amati in tutto il mondo e promuovere il sapere artigiano e lo sviluppo della tradizione gastronomica del settore, con l’utilizzo dei prodotti tipici. Da Nord a Sud dell’Italia e in tutta Europa, sarà possibile gustare coni e coppette preparate dai maestri gelatieri delle oltre trecento attività che aderiscono. A Reggio Calabria due le gelaterie partecipanti: Cesare e Sottozero, ma numerose le aderenti nella nostra regione ed in tutta Europa , l’elenco completo è consultabile cliccando il link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sHw3TIeLCwb72_v5d6PHezLyZrXObloqRz89L7-1Ek8/htmlview#gid=0.

Un settore quello della produzione del gelato artigianale trainante per l’economia della nostra penisola, dove la filiera del gelato artigianale muove nel complesso un giro d’affari da 3,8 miliardi di euro e impiega oltre 100 mila addetti. Nel 2022 le vendite di gelato artigianale hanno raggiunto i 2,7 miliardi di euro tra gelaterie, pasticcerie e bar con gelato, in crescita del 16% rispetto al 2021 (2,3 miliardi nel 2021 e 1,85 miliardi nel 2020). Ad aumentare è anche il numero di gelaterie sul territorio nazionale (+139 punti vendita), con Lombardia, Sicilia e Campania sul podio delle regioni con la maggior presenza di laboratori di produzione artigianale. Cresce poi del 5% annuo l’impatto dell’acquisto da parte delle aziende di prodotti agroalimentari, dal latte (ben 230mila tonnellate) allo zucchero, dalla frutta fresca a quella secca, come il pistacchio di Bronte (1.650) e le nocciole piemontesi (1.900), due dei gusti più amati e venduti.

Non solo: anche quest’anno l’Italia conferma la sua leadership mondiale nel settore degli ingredienti e dei semilavorati (65 imprese coinvolte e un fatturato pari a 1 miliardo di euro) e il suo ruolo da protagonista nel settore delle macchine, delle vetrine e delle attrezzature (con un giro d’affari di circa 700 milioni di euro e un export pari al 70% della produzione).