Giornalista trovato mummificato in casa: morto da sette mesi

Orrore a Novara dove è stato trovato morto, in un appartamento del quartiere di Sant’Agabio, Pier Attilio Trivulzio. Il giornalista milanese in pensione aveva 83 anni. Secondo una prima ricostruzione sarebbe morto per cause naturali nel mese di agosto. Trivulzio non aveva amici e parenti a Novara, dove si era trasferito. A dare l’allarme, dunque, era stato un amico brianzolo che, non avendo sue notizie da tempo, ha allertato le forze dell’ordine.

I vigili del fuoco sono entrati nell’abitazione di corso Trieste, zona est della città piemontese. Qui hanno trovato il corpo senza vita, ormai mummificato. Sul posto è arrivato anche il personale della questura e il medico legale. Il giornalista aveva collaborato in passato con L’Espresso, La Notte, Il Giorno, l’Ansa, occupandosi in particolare di Motori. Il passato era stato anche pilota di automobilismo.

Trivulzio, da quando si era trasferito a Novara, aveva problemi economici. Giornalmente, infatti, mangiava alla mensa dei frati cappuccini del Convento di San Nazzaro alla Costa. “Era una persona splendida“, ricordano i volontari della mensa.