Giochi Matematici, 40 studenti del Convitto “Campanella” alle semifinali | NOMI

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Le semifinali della trentesima edizione dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici, promossi dal Centro Pristem dell’Università Bocconi, si sono svolte sabato 18 marzo, dalle ore 14:30 alle ore 16:30, presso il Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria, per la diciottesima volta, sede provinciale dei Giochi. Tra i 600 partecipanti, alunni delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado, 40 studenti del Convitto che lo scorso 4 marzo hanno superato i Quarti di finale.

In questa seconda “tappa”, i semifinalisti hanno dovuto risolvere 10 quesiti in 90 minuti (per la categoria C1) e in 120 minuti per le altre categorie, sfidandosi a colpi di giochi in una competizione che fornirà, ai primi classificati, l’accesso alla finale nazionale che si svolgerà a Milano, presso l’Università Bocconi, il 13 maggio 2023. La finale nazionale selezionerà la squadra che rappresenterà l’Italia alla finale internazionale che si terrà a Wroclaw, nel sud-ovest della Polonia, il 25 e 26 agosto.

Orgogliosa, fiera di guidare 40 allievi di spicco del Convitto Campanella, la professoressa Caterina Maria Ielo, evidenzia, l’impegno e dedizione notevole profusi e le capacità di destreggiarsi abilmente con notevole sinergia d’intuito, logica ed acutezza.

Per la categoria C1 (Classi prime e seconde della Scuola Secondaria di I grado): Calabrò Riccardo, Ceravolo Flavio, Russo Carlotta, Russo Alice, Baccillieri Andrea Maria, Barresi Benedetta, Porcelli Marinella, Pizzi Clara Maria, (classe 2^F); Ioppolo Beatrice, Griso Bartolo Andrea, La Camera Marta, Quattrone Paolo, Alampi Marta, Martino Matilde (classe 1^C); Cerchiara Manuela, Gattuso Riccardo Antonino, Festa Brandon (classe 1^B); Filocamo Francesco, Sgarlato Leonardo, Federico Giorgia (classe 2^C); Massara Alice, Familiari Lorain (classe 2^A); Crucitti Marica (classe 1^E); Di Bella Danilo (classe 1^F); Federico Rossetti Ginevra, Calidona Carmelo (classe 2^B).

Per la categoria C2 (Classi terze della Scuola Secondaria di I grado e classi prime della Scuola Secondaria di II grado): Martino Giovanni, Foti Marica, Sarleti Michele (Classe 3^E), Chilà Lorenzo, Frangipane Daniel (classe 3^F); Merenda Federico, Plutino Giulia, Cuzzucoli Chiara (classe 3^A); Longo Chiara Pia, Durante Monica, Postorino Giorgia (classe 3^C).

Pe la categoria L1 (Classi seconde, terze e quarte della Scuola Secondaria di II grado): Liconti Allegra (classe 3^C liceo classico europeo); Baccillieri Luca Maria (classe 3^A liceo classico).

Per la categoria L2 (Classi quinte della Scuola Secondaria di II grado): Marino Veronica Rita (classe 5^A liceo classico).

Un appuntamento annuale, che, consente già dagli albori scolastici, di far emergere gli elementi distintivi che, nonostante la giovanissima età, primeggiano, evidenziando già, dei preziosi talenti. Auguriamo quindi, il brillante esito di una semifinale, disputata dai ragazzi con dedizione ed impegno estremi, che, rappresentano insieme allo spirito volitivo e motivazionale, tasselli integrativi alla crescita socio-culturale, personale ed umana.