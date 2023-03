Giochi matematici, 3 studenti del Convitto “Campanella” alle finali presso l’Università “Bocconi” | NOMI

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Pioggia di successi per gli studenti reggini della Scuola Secondaria di Primo Grado del Convitto Nazionale di Stato “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria nei Giochi Matematici. Sfideranno i migliori d’Italia alla Finale nazionale dei Campionati Internazionali, che si terrà il 13 maggio p.v. presso l’Università Bocconi di Milano, gli allievi: Filocamo Francesco (classe 2^C), Cerchiara Manuela (classe 1^B), Federico Rossetti Ginevra (classe 2^B).

Tre “piccoli-grandi geni” che, alle semifinali del 18 marzo u.s.,si sono posizionati rispettivamente al 5°, 17°, e 18° posto, tra i 300 studenti della categoria C1, conquistando l’accesso all’ambita finale.

I nostri “Mathematic lovers”, accompagnati dalla Referente d’Istituto dei Giochi matematici, Professoressa Caterina Maria Ielo, rappresenteranno la scuola reggina alla competizione bocconiana chiamata a scegliere i migliori talenti matematici che formeranno la squadra italiana alla gara internazionale che si svolgerà, a fine agosto, in Polonia.

Il Dirigente Scolastico, Dottoressa Francesca Arena, orgogliosa dei ragazzi, per gli ottimi esiti raggiunti, si è complimentata con loro per le capacità dimostrate e l’impegno profuso, estendendo il suo compiacimento al fondamentale e sinergico coordinamento dei giochi, realizzato dalla Referente d’Istituto, Professoressa Caterina Maria Ielo, e a tutti gli altri docenti, i Professori: Carbone Antonella, Di Novo Giosuè, Piro Claudia, Punturieri Giuseppina, Stillitano Domenica, sostenitori importanti di questo importante risultato.

“I nostri allievi del Convitto, consapevoli e motivati all’impegno, allegri, competitivi ma solidali, continuano a primeggiare in tutte le competizioni, testimoniando il livello di eccellenza raggiunto dal nostro Istituto. Al di là dei nostri “primatisti”, tuttavia è bene ricordare che tutti i partecipanti si sono misurati con “logica, intuizione e fantasia”, in gare complicate e stimolanti per l’intelletto. A tutti loro … i nostri complimenti!“, sottolinea la scuola in una nota stampa.